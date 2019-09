Teadlaste Öö pani huvilised kohvipurkidega fotosid tegema

Ettevõtmisel osalenud Hugo selgitas, kuidas kohvipurgiga pildistamine käeb. "Sa teed kohvipurgi sisse nõelaaugu ja siis teed sellise klapi ja siis paned sisse fotopaberi ja siis hoian mingi 10-15 minutit hoian nagu seda lahti," ütles ta.

Fotomuuseumi pimikus rändas seejärel fotopaber ilmutisse. Et pildistamine käis läbi pisikese augu nagu fotoaparaadi eelkäija camera obscura puhul, oli katse eesmärk saada augu vastasküljele kujutis. Kinniti segati kokku pesusoodast, lahustuvast kohvist ja c-vitamiinist, ning seda tehti fotomuuseumis esmakordselt.

"See on tegelikult teada-tuntud retsept, et c-vitamiin, pesusooda, toimub keemiline reaktsioon ja kõik see hakkab hõbedaosakesi liigutama ja selle tulemusena fotopaberis olev hõbe lihtsalt muutub metalliliseks," rääkis Fotomuuseumi vanemkoguhoidja Tanel Verk.

Lisaks tehti raua sinitrükki, mis on üks vanimaid fototehnilisi protsesse, mis põhineb raua sooladel ja ilmub puhtas vees. Raua sinitrüki tegemine valgust ei karda ja tulemuseks on sinivalge foto. Teadlasteöö üritusi toimub mitmel pool Eestis ka homme ja ülehomme.