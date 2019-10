Varjupaigad loovutavad oktoobris musti kasse sümboolse hinna eest

Loomade varjupaikades on oktoobris musta kassi allahindlus ning seitse varjupaika üle Eesti pakub võimalust võtta koju must kass sümboolse ühe euroga. 77 musta kassi ootab, kas neil on õnne või mitte.

Musti kasse on varjupaikades kõige rohkem, sest keegi ei taha neid - küllap kardetakse, et toovad õnnetust. Oktoobris saab varjupaigast musta kassi odavalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik mustad kassid ja kassid, kellel must on valdav enamus, lähevad ühe euroga koju," kinnitas Varjupaikade MTÜ Paljassaare juhataja Relika Lind.

Kass maksab tavaliselt 35 eurot. Seitsme Eesti varjupaiga kodulehel on üle 70 musta värvi ühe-euro-kassi, Paljassaares on neist 40.

Kirjudel kassidel ja tõukassidel pole aga aastas ühtegi oma kuud - nende järgi on ilma kuutagi suur nõudlus. Kõik teavad, et kolmevärvilised kassid on üldiselt emased. Aga varjupaik on sooneutraalne - kõik on steriliseeritud.