ERR-i venekeelne portaal kirjutas, et linnavõimud kaalusid sellist võimalust 2014. aastal tõsiselt, kuid nüüd otsustati sellest loobuda. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul otsustas linn panustada jalgratturitele eraldi taristu loomisele.

"Kui me linnas teid rekonstrueerime, siis pöörame tähelepanu ka kõnniteedele. Hea näide on renoveeritud Gonsiori tänav, kus on rajatud spetsiaalsed rattateed. Nüüd on Tallinn võtnud suuna, et ratturitele ehitatakse eraldi infrastruktuur. Jah, võib-olla ei juhtu see kõige kiiremas tempos, kuid liigume selle eesmärgi suunas," rääkis Novikov.

Abilinnapea sõnul oli teine põhjus jalgratturite turvalisus, mille tõttu otsustati neid ühistranspordi sõiduradadele mitte lubada.

"Meie ülesanne on muuta Tallinnas jalgrattasõit võimalikult ohutuks. Ja parima ohutuse saab saavutada siis, kui ratturid liiguvad vaid mööda eraldi jalgrattateid," sõnas Novikov.

Lisaks on mõnel teel jalgratturitele ette nähtud spetsiaalselt märgistatud sõidurajad.