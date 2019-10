Vene mees kaebas Apple'i kohtusse tema geiks muutmise eest

Vene mees kaebas USA tehnoloogiafirma Apple kohtusse moraalse kahju põhjustamise eest ning väidab, et üks iPhone'i rakendus tegi temast homoseksuaali.

Mees nõuab Moskva kohtusse esitatud hagis valurahana miljonit rubla (14 000 eurot).

Kaebus puudutab intsidenti sel suvel, mille käigus sai Apple'i telefoni kasutanud mees krüptovaluutat GayCoin soovitud Bitcoini asemel.

See on tõsine juhtum, ütles mehe advokaat Sapižat Gusnijeva. Advokaadi sõnul põhjustas juhtum tema kliendile "hirmu" ja "kannatust".

GayCoini valuuta saabus hagejale sõnumiga "Ära mõista hukka, enne kui proovid", seisis kaebuses.

"Ma mõtlesin, tõesti, kuidas ma saan midagi hukka mõista, ilma seda proovimata? Otsustasin seejärel proovida samasooliste suhteid," seisis kaebuses.

"Nüüd mul on poiss-sõber ja ma ei tea, kuidas seda oma vanematele selgitada... Mu elu on muutunud halvemaks ja ma ei ole iialgi enam normaalne," lisas ta. "Apple surus mind homoseksuaalsusesse manipulatsiooni abil. Muutused on põhjustanud mulle moraalset ja vaimset kahju."

Apple'i esindajad Venemaal uudisteagentuuri AFP küsimustele ei vastanud.

Gusnijeva sõnul on USA firma vastutav isegi siis, kui väidetav krüptovaluuta vahetus toimus kolmanda osapoole rakenduses.

Kohus hakkab 20. septembril esitatud kaebust arutama 17. oktoobril.

Homofoobia on Venemaal levinud. Teated seksuaalvähemuste vastastest rünnakutest on tavapärased, kuigi suuremates linnades on tekkinud oma LGBT kogukonnad.

Moskvas võeti 2013. aastal vastu seadus, mis keelustab "geipropaganda", sealjuures "mittetraditsiooniliste elustiilide reklaamimise alaealistele".