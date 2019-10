Putin kritiseeris Greta Thunbergi kõnet

Putin lausus Moskvas peetud energeetikakonverentsil, et Thunbergile on vist unustatud selgitada, kui keerukas on tänapäeva maailm, vahendab BBC.

"Ma võib-olla valmistan teile pettumuse, kuid ma ei jaga kõigi entusiasmi Greta Thunbergi kõne üle. See, et noored inimesed pööravad tähelepanu tõsistele probleemidele tänapäeva maailmas, kaasaarvatud ökoloogiale, on õige ja väga hea. Me peame neid toetama. Aga kui keegi kasutab oma huvides ära lapsi ja noori, siis tuleb selline asi hukka mõista," rääkis Putin.

"Keegi pole Gretale selgitanud, et tänapäeva maailm on keerukas ja kiiresti muutuv. Inimesed Aafrikas ja paljudes Aasias maades tahavad olla sama rikkad kui inimesed Rootsis. Aga kuidas seda teha – kas pannes neid kasutama päikeseenergiat, mida on Aafrikas palju? Kas keegi on selgitanud, kui palju see maksma läheks? Ja kas see tehnoloogia on ikka arengumaade jaoks kättesaadav," küsis Putin ning vastas ise, et "vaevalt küll".

"Kuid inimesed seal tahavad ikkagi elada, nagu Rootsis elatakse ja miski ei saa neid peatada. Nüüd minge ja selgitage neile, et nad ja nende lapsed peavad elama edasi vaesuses veel 20 kuni 30 aastat. Selgitage neile seda," lausus Putin.

Venemaa presidendi sõnul tuleb taastuvenergia arendamise ideid muidugi toetada, kuid samal ajal peab jääma realistiks.