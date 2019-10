Thunberg keeldus Põhjamaade Nõukogu keskkonnapreemiast

Põhjamaade Nõukogu omistas preemia Thunbergile teisipäeva õhtul toimunud galal Stockholmis, kuid tema esindajad teatasid, et ta keeldub sellest, kirjutab Helsingin Sanomat.

"See on suur au, kuid kliimaliikumine ei vaja enam ühtegi autasu. Selle asemel vajame me poliitikuid ja võimukandjaid, kes arvestavad kliimauuringutega," teatasid galal Thunbergi esindanud kliimaaktivistid Sofia ja Isabella Axelsson.