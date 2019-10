Ketiapteekide esindajate sõnul on apteekide müük takerdunud selle taha, et proviisoritel pole piisavalt raha. Kui palju siis maksab apteegi asutamine?

Proviisorite koja, apteekrite liidu ja ravimiameti koostööna on aasta tagasi valminud veebilehekülg, millel on välja toodud kõik asjad, mida alustaval apteegil vaja teada on. Sealhulgas ka ligikaudsed arvud, mida aluseks võttes saab Eesti Proviisorite Koja juhi Karin Alamaa-Aasa sõnul arvutada, kui palju apteegi avamine maksaks.

"Seal on pandud nagu ruutmeetrite hinnad umbes ja ruutmeetri hindade järgi saab arvutada. Siin on näiteks nii pandud, et ehituskuludeks tuleb arvestada hinnanguliselt 250-350 eurot ruutmeeter, sisustuse hinnaks võiks arvestada umbes 200-400 eurot ruutmeeter," rääkis Alamaa-Aas.

Ta tõi välja, et apteegi asutamise juures hakkavad rolli mängima erinevad detailid. Näiteks, kui palju sisustusest tuleb osta uuena või saab taaskasutada mõne muu apteegi vanemat sisustust, kas valmis on ehitatud ainult nii öelda valge karp või ruumid, kuhu päriselt saab kohe sisse kolida, kas apteek luuakse linna, kus selle suuruseks peab minimaalselt olema 80 ruutmeetrit või hoopis maale, kus apteek võib minimaalselt jääda ka 50 ruutmeetri juurde ning haruapteek võib olla veelgi väiksem.

"Kui me võtame näiteks aluseks selle, et meil on üks sajaruudune pind, mis on tühi karp, kuhu on vaja sisse ehitada apteek, siis võiks arvata, et selle ehitamine maksab sinna umbes kuskil 25 000 kuni 35 000 eurot ja ütleme, et sinna sisse võiks siis nüüd veel tellida sisustuse, siis kusagil 20 000 –40 000 eurot on see, kui me ilmselt kuskilt uue sisustuse tellime," selgitas proviisor.

Seega saab laias laastus Alamaa-Aasa sõnul apteegi asutada 100 000 euroga.

"Sellest saab täitsa rahulikult valmis ehitada apteegi ja jääb veel raha selleks, et võib-olla maksta seal esimesed palgad ja võib-olla veel mingisugused muud kulud, mis seal tekivad. Aga üldiselt on nii, et kui apteek avatakse, siis need ravimite ostu või nagu makse tähtajad on suhteliselt pikad, et vähemalt kuu aega. Kui sa juba need ravimid tellid endale sisse, sa teed apteegi lahti, sa hakkad otsast juba kogu aeg neid ravimeid müüma, saad raha tagasi. Ja vaikselt juba saad hakatagi neid arveid sealt otsast maksma."

1. aprillist 2020 peaksid kehtiva seaduse kohaselt ravimite hulgimüüjad loobuma osalusest jaemüügis ehk apteekides ning apteekide enamusomanikeks peavad olema proviisorid.