Kui täna oleks apteegireformi tähtaeg, siis tuleks enamus Eesti apteeke kinni panna, sest nende omanikud on ravimite hulgimüüjad, mitte proviisorid, nagu 2020. aasta 1. aprillist kehtima hakkav seadus ette näeb. Kui ametnikud muretsemiseks põhjust ei näe, siis senised apteekide omanikud on kindlad, et ravimid kallinevad ning nende ostmiseks tuleb senisest märksa pikem teekond ette võtta.

Viis aastat tagasi otsustas riigikogu, et tulevikus ei tohi ravimite hulgimüüjad olla enam apteekide omanikud ja need tuleb maha müüa proviisoritele. Kuigi ravimi hulgimüüjatel on olnud aastaid selleks aega, siis seni seda tehtud pole ja nii võib kaheksa kuu pärast tekkida olukord, kus suur hulk apteek paneb oma uksed lihtsalt kinni.

Apotheka keti omaniku Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla ütles, et praeguseks pole ühtegi apteeki maha müüdud, sest ostuhuvilisi pole olnud.

Ulla sõnul pole proviisoritel lihtsalt apteekide ostmiseks raha. Ta kinnitas, et nemad on valmis apteeke müüma.

Ravimiameti juhataja Kristin Raudsepp märkis, et kuigi kõrge hinnaga apteegi ei pruugi ostjat leida, ei tähenda see, et ruumid tühjaks jääksid.

"Seda, et ei ole ühtegi proviisorit, kes tahaks sinna teha apteegi omal tingimustel, see ei ole tõenäoline," ütles ta.

Praegu vastab kõigile 1. aprillist 2020 kehtima hakkavatele nõuetele 158 apteeki, nõuetele mittevastavaid apteeke on 334. Nõuetele mittevastavates apteekidest 83 protsenti ehk 276 kuuluvad ravimite hulgimüüjatele. Sisuliselt on Eesti apteegituru omavahel ära jaganud kolm suurt ettevõtet – Magnum Medical, Tamro ja Apteekide Koostöö Hulgimüük

Ravimiameti juht möönab, et üksjagu apteeke lõpetab kevadel tegevuse.

"Kas neid just linnades peab olema igal tänaval seitse või kaheksa, see on omaette küsimus, sest mingis mõttes kõik see ongi tekitanud selle olukorra, kus surve proviisorite tööjõule on väga-väga suur ja proviisorid juba praegu töötavad oma võimete piiril sageli – neil on pikad tööpäevad, kaubanduskeskused on lahti varahommikust hilisõhtuni ja nädalavahetustel – võib-olla teatud osas selle arvu normaliseerimine ja reguleerimine ei olekski nii halb mõte," rääkis ta.

Apteekide ühenduse juhatuse liige Timo Danilov on kindel, et alates 30. märtsist on inimestel märksa keerulisem vajalikku ravimit osta, ka on oodata ravimte kallinemist.

"Juurdehindlused on olnud pea 20 aastat muutumatud ja pärast sellist reformi on õige aeg selle juurdehindlusereformiga tulla avalikuks ja taotlema hakata," ütles ta.

Kuigi ravimimüüjad on aastaid taotlenud apteegireformi tühistamist, siis sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul pole valitsusliidul kavas seda viimasel hetkel enne jõustumist teha.