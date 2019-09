Väiksed trikid: Südameapteek loob turundusketi sildi all juhitud apteeke

Pool aastat enne apteegireformi jõustumist, kui hulgimüüjatele kuuluvad ketid peaksid asuma apteekidest proviisorite kasuks loobuma, Südameapteegi ketti kuuluvate apteekide arv hoopis kasvab. Ravimiamet ja konkurentsiamet ei näe probleemi, sest juriidiliselt on need proviisorapteegid, mis üksnes kasutavad Südameapteegi turundusplatvormi.

Ene Bötker on farmatseut, kes on oma tööd teinud pool elu. Sellest suvest otsustas ta apteegireformi vaimus proviisorapteeke pidama ja asutas juulis OÜ Veerenni Apteek, mis peab apteeke Tallinnas ja Tartus.

Sellega on aga väike "aga": tema omanduses olevad apteegid kannavad Südameapteegi nime. Seda olukorras, kus apteegireformi jõustumiseni on jäänud pool aastat ja riik ootab, et ravimite hulgimüügifirmade omanduses olevad apteegiketid loovutaksid oma ärid sõltumatutele proviisoritele.

Ometi on juriidiliselt kõik korrektne ja Ene Bötker on proviisorapteekide omanik. Kui Südameapteegi kett kuulub Pharma Group OÜ-le, mida juhivad Risto Laur, Ene Härma ja Eveli Adrikorn, siis Veerenni Apteek OÜ ainuomanik on proviisorist Ene Bötker.

Ka Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek kuulus enne Ene Bötkeri omandisse liikumist OÜ-le Pharma Group.

Lisaks tegutseb OÜ Veerenni Apteek omanduses Tartu Ringtee Selveri Südameapteek, mis enne Ene Bötkeri omaks saamist kuulus OÜ-le Raja Apteek. Seda kahe haruapteegiga apteeki pidas seni proviisor Ene Lääne, kes aga väsis apteegiärist, nii et kõik Lääne ettevõttelt üle võetud apteegid (Raja apteek, Tartu Ringtee Selveri apteek ja Puusepa tervisekeskuse apteek) kannavad nüüd Südameapteegi nime.

Ravimiamet kinnitab, et kõik on seaduslik: Ene Bötkeri juhitud Südameapteegi apteegid Tallinnas ja Tartus on proviisorapteegid, mis ei kuulu mitte Südameapteegi omandiketti, vaid turundusketti. See tähendab, et ehkki apteegid kuuluvad teisele omanikule, kasutavad need Südameapteegi turundusplatvormi: kaubamärki ja samu soodustusi, mida tehakse teistes, Pharma Groupi omanduses olevates apteekides. Ehk ka Ene Bötkerile kuuluvate apteekide müügiedenduskampaaniaid juhitakse lepinguliselt Pharma Goupist. Seega apteegireformiga eesmärgiks seatud sõltumatust pole sellega saavutatud.

"Proviisoril on õigus turundusketiga koostööd teha, seda seadus hetkel ei keela. Ravimiameti silmis vastab ta igati proviisoromandi nõuetele. Ravimiamet lähtub seadusest ja seega on apteegireformi valguses konkreetse näite puhul proviisoromandisse kuulumine seadusega kooskõlla viidud," kommenteeris ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap ERR-ile.

Ka konkurentsiamet ei näe sellises koostöös probleemi ja on Bötkerile Südameapteegi turundusketti kuuluva apteegi asutamiseks loa andnud.

Ent Bötkerit ei seo Südameapteegiga sugugi ainult turundusalane koostöö, nagu väidavad ravimiamet ja konkurentsiamet. Nimelt on OÜ Veerenni Apteek registreeritud Pharma Groupi ja selle valdusfirma Pharma Holdinguga samale juriidilisele aadressile Veerenni 53a. Ka kasutab Ene Bötker Südameapteegi domeeniga meiliaadressi.

Südameapteegi kodulehel on aga üleval töökuulutused, mis kutsuvad farmatseute-proviisoreid Südameapteegi apteekidesse tööle, muu hulgas otsitakse juhatajat Ene Bötkeri omanduses olevale Tartu Ringtee Selveri Südameapteegile. Nii et ka teise ettevõtte personalivalikut viib läbi hoopis Pharma Groupi töötaja.

Ka ei ole turunduskoostöö sündinud tühjalt kohalt. Ene Bötker juhtis oma ettevõtte asutamiseni mitut Pharma Groupile kuuluvat Südameapteegi apteeki: aastatel 2013-2016 Marienthali Südameapteeki ja alates 2016. aastast Kakumäe Südameapteeki. Seega oli ta veel hiljuti Pharma Group OÜ töötaja.

Südameapteegi juhatuse liige Risto Laur ütles, et ei saa täpselt avada, milles turunduskoostöö selliste proviisorapteekidega seisneb, kuna nii on kokku lepitud, kuid tegemist on klassikalise frantsiisikontseptsiooniga.

"Meie poolt on pika aja jooksul välja töötatud apteegiteenuse osutamiseks kõik vajalik ja apteegiteenust iseenesest osutavad apteekrid apteegis ja proviisor siis ettevõtte omanikuna," rääkis ta.

Küsimusele, miks Südameapteek koostööd tegevatele apteekidele personali otsib, vastas Laur, et personaliotsingu põhjuseks on vajadus apteegis teenust osutavate inimeste järele.

"Omandireformi nõue ei ole mitte see, et apteegiketid, kes täna omavad natuke üle 70 protsendi turust, peaksid midagi loovutama. On nõue, et osalus ei tohi olla vertikaalselt ja proviisoril peab olema enamusosalus. Nii et seadusega kooskõlas meie oma frantsiisikontseptsiooni oleme loonud ja apteekrid, kes soovivad apteeki pidada ja saada selles täiemahulist tuge selle näol, mida meie oleme välja töötanud apteegiteenuse osutamiseks, siis nendes asjades me oleme kokku leppinud ja nii lihtne see ongi. Meil osalust nendes apteekides ei ole," sõnas Südameapteegi juht.

ERR kirjutas juba eelmisel suvel sarnasest mustrist, kus ravimite hulgimüüja omandis apteegiketid leidsid viisi, kuidas tankisti viisil apteegireformi mõttest mööda hiilida, registreerides ridamisi apteeke pidavaid ettevõtteid ja pannes neid juhatama ühe ja sama advokaadi. Ka siis nimetas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp sellist skeemitamist seaduslikuks.

Apteegireform jõustub järgmise aasta 1. aprillist. Sestpeale peab apteekide enamusosalus kuuluma sõltumatutele proviisoritele, et ravimite hulgifirmad ei saaks ravimite müüki oma huvidest lähtuvalt suunata.