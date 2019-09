Mölder: apteegireformi panevad küsimärgi alla muutunud turg ja poliitika

Viie aasta eest otsustatud apteegireformi ümbertegemise plaani on mõned kuud enne rakendumist põhjustanud see, et muutunud on nii apteegiturg kui poliitiline situatsioon, ütles ETV "Terevisiooni" usutluses riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

"Toona [enne 2015. aasta riigikogu valimisi] toetasid reformi nii opositsioon kui koalitsioon," ütles Mölder. "Nüüd on riigikogus arvamusi, et reform tuleb uuesti lauale tuua."

1. aprillist peaksid kehtiva seaduse kohaselt ravimite hulgimüüjad loobuma osalusest jaemüügis ehk apteekides ning apteekide enamusomanikeks peavad olema proviisorid. Selle nädala alguses selgus, et koalitsioonis on tekkinud valmisolek proviisorinõudest loobumist kaaluda.

Praegu vastab kõigile 1. aprillist 2020 kehtima hakkavatele nõuetele 158 apteeki, nõuetele mittevastavaid apteeke on 334. Nõuetele mittevastavatest apteekidest 83 protsenti ehk 276 kuuluvad ravimite hulgimüüjatele.

"Koalitsioonierakonnad on kokku leppinud, et kohtuvad ja arutavad seda teemat," ütles Mölder. Tema sõnul peaks see toimuma lähinädalatel.

Proviisorapteekide jätkuvat seotust hulgimüüjatega, mis üldjuhul on vormistatud turunduskoostöö kaudu, peavad Mölderi hinnangul kontrollima vastavad ametid.

BENU apteegiketi omanik, ravimite hulgimüügifirma Tamro on pikalt üritanud poliitikute tähelepanu juhtida sellele, et apteegireform ei õnnestu ja see tuleks sellisel kujul nurjunuks tunnistada, kuid poliitikud asusid reageerima alles siis, kui sama signaal ka Magnumi omanikult tuli.

Sisuliselt on Eesti apteegituru omavahel ära jaganud kolm suurt ettevõtet – Magnum Medical, Tamro ja Apteekide Koostöö Hulgimüük.