Sõerd: nii nadi eelarve on erakordne

Reformierakonna fraktsiooni liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd leiab, et nii nadi eelarvet, nagu valitsus esitles, tuleb pidada erakordseks, sest sõnumid ei kanna ja prioriteedid on paigast ära.

"Nii nadi eelarvet tuleb pidada erakordseks. Eks see esitus oli ka nadi - need sõnumid ikkagi olid väga õnnetud ja väga suur osa informatsioonist jäeti üldse esitamata," ütles Sõerd ERR-ile.

Eriti õnnetuks nimetas ta olukorda investeeringute, teadusrahastuse, õpetajate ja päästjate palkadega. Kui tavaliselt teeb valitsussektor investeeringuid sadades miljonites eurodes, siis järgmisel aastal ainult 80 miljonit eurot.

Sõerdi sõnul kordub sama muster juba teist aastat järjest: esmalt räägib valitsus, et eelarve on struktuurses ja nominaalses tasakaalus, siis aga korraga on vaja kärpima hakata. Ta prognoosis, et nii läheb ka järgmisel aastal.

"Mina ei usu nende puudujäägi eesmärgi täitmise numbritesse," ütles Sõerd, arvates, et puudujääki ei suudeta tasa teha. "Valesti on see, et riigi rahandus on aetud kraavi. Prioriteedid on täiesti paigast ära, see paistab igalt poolt silma."

Valitsus peab suutma kulusid kärpida kokku 50 miljoni euro võrra, et mahtuda struktuurse puudujäägi 0,7 protsendi raamidesse.