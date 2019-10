Prokuröri taandamist taotles nädala alguses toimunud eelistungil Semilarski, kes põhjendas, et Grossi näol on tegemist tema hea peretuttavaga, kirjutab Eesti Ekspress. Gross väitis aga vastu, et ta pole Semilarski sõber ning omavahel on peamiselt suhelnud vaid meeste abikaasad.

Kohtunik Persidskaja oli vahepeal saadud infot tõsiselt kaalunud ja teatas neljapäeval kohtus, et taandab prokurör Gross antud kohtuasjast.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kretel Tamme sõnul on prokuratuur jätkuvalt seisukohal, et prokuröri ja süüdistatava vahel ei ole sellist omavahelist suhet, mis võiks kuidagi mõjutada prokuröri objektiivsust. "Margus Gross ja Valvo Semilarski ei ole omavahel sõbrad ega peretuttavad, olenemata sellest, mida Valvo Semilarski väidab," ütles Tamm ERR-ile.

"Vastaspool lõi sellise fooni, kus kohtul ei olnud võimalik teha muud otsust kui prokurör taandada. Taandamismäärus ei ole vaidlustatav."

Tamm lisas, et praeguse menetlusega on kursis kaks prokuröri ning ringkonnaprokurör Allar Nisu saab kohtumenetluse üle võtta vähima takistuseta.

Prokuröri vahetus ei mõjuta protsessi käiku ega süüdistuse sisu.

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski karjääri ajas nurja kaitsepolitsei uurimine, mis tipnes 2017. aastal talle kahtlustuse esitamises altkäemaksu võtmises ja toimingupiirangu rikkumises.

Esmaspäeval toimunud eelistungiks oli jäänud ainsaks etteheiteks alles toimingupiirangu rikkumine. See on seotud Tartus toimunud Pirogovi platsi restaureerimise, sotsiaalmaja liftihanke ja ehitusfirma Eviko juhi Kaimo Sepaga.