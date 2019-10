Downing Streeti teatel ütles Johnson Trumpile, et USA võiks Anne Sacoolaselt diplomaatilise puutumatuse ära võtta, vahendas Politico.

Sacoolas lahkus Suurbritanniast pärast osalemist liiklusõnnetuses, milles sai surma teismeline Harry Dunn, kuigi naine kinnitas politseile, et ta ei kavatse riigist lahkuda.

Sacoolase juhitud auto ja Dunni juhitud mootorratas põrkasid kokku 27. augustil kuningliku õhuväebaasi (RAF) lähistel Northamptonshire's. Politsei andmetel keeras naine RAF-ist lahkudes vastassuunavööndisse.

"Sacoolas peaks naasma Ühendkuningriiki, tegema politseiga koostööd ning laskma Harry perekonnal saada õiglust," ütles Johnson Downing Streeti andmeil Trumpile.

"Nad otsustasid koos leida lahenduse nii pea kui võimalik," lisas Downing Street.

Valge Maja teatel ütles Trump Johnsonile, et diplomaatilise puutumatuse tõttu on tegemist keerulise juhtumiga.

"On kaks suurepärast vanemat, kes kaotasid oma poja, ning naine, kes sõitis valel tee poolel. Seda juhtub. Ma ei ütle, et seda on kunagi minuga juhtunud, kuid see juhtus," rääkis Trump.

"Me räägime temaga [Sacoolas] peagi ja vaatame, kas saame midagi teha. See oli õnnetus. See oli kohutav õnnetus. Me räägime temaga ja vaatame, millise lahenduse leiame, et paranemine saaks alata. See on tekitanud viha. See on kohutav juhtum. Ma mõistan teise poole viha," lisas Trump.

Harry Dunni vanemad on öelnud Sky Newsile, et nad tahavad, et Anne Sacoolas naaseks Suurbritanniasse ning paluks nendelt silmast silma andeks. Rahvusvaheliste juhtumite advokaat Mark Stephensi sõnul on Harry Dunni vanematel õigus ka Sacoolas kohtusse kaevata ning teha seda ka USA-s.

Anne Sacoolas on RAF-is töötanud Jonathan Sacoolase abikaasa. Kuigi pärast õnnetust kõlasid meedias väited, et Jonathan Sacoolas ei ole registreeritud diplomaat ning seetõttu ei ole ka tema abikaasal õigust diplomaatilisele puutumatusele ja ta ei oleks tohtinud Suurbritanniast lahkuda, siis Briti välisministeeriumi kinnitusel on Suurbritannia valitsuse silmis Sacoolas volitatud diplomaat.