USA president Donald Trump kritiseeris neljapäeval Briti peaministri Boris Johnsoni valitsuse sõlmitud lahkumislepet Euroopa Liiduga, öeldes, et see muudab võimatuks tulevase kaubanduslepingu sõlmimise Ühendkuningriigi ja USA vahel.

"See kokkulepe...seda pole võimalik teha, pole võimalik kaupa vahetada. Me ei saa sõlmida Ühendkuningriigiga kaubanduslepet," lausus Trump Briti raadiojaamale LBC usutluses Briti Brexiti Partei liidrile Nigel Farage'ile.

Trumpi avaldus on vastuolus tema septembrikuise teadaandega, et ta teeb Johnsoniga tihedat koostööd suurepärase kaubandusleppe sõlmimiseks Suurbritanniaga niipea, kui viimane peaks Euroopa liidust lahkuma.

Johnsonil õnnestus sõlmida 17. oktoobril vastu ootusi uus lahkumisleping EL-iga, kuigi EL-i liidrid olid enne seda nädalaid korranud, et ei kavatse tema eelkäija Theresa May'ga sõlmitud lahkumislepet avada.

Briti parlament andis Johnsoni leppele küll põhimõttelise heakskiidu, kuid ei ole veel kiitnud heaks selle jõustamiseks vajalikke õigusakte.

Selle asemel keskenduvad Briti erakonnad nüüd 12. detsembril peetavatele erakorralistele valimistele. Johnson loodab taastada valimistega konservatiivide enamuse parlamendis, mis võimaldaks tal murda patiseisu ja Suurbritannia viimaks EL-ist välja viia.

Trump ütles Farage'ile, et USA ja Suurbritannia on võimelised mitmekordistama praegust kaubavahetuse mahtu ja saavutama suurema kaubandusmahu kui Suurbritannial on oma suurima kaubanduspartneri EL-iga.

USA president ütles ka, et toetaks valimisliidu sõlmimist Farage'i Brexiti Partei ja Johnsoni konservatiivide vahel, sest sellest saaks tema hinnangul valimistel "peatamatu jõud". Farage avaldas küll toetust Johnsoni otsustavusele Suurbritannia EL-ist välja viia, kuid taunis tema valitsuse lahkumislepet EL-iga.

Uue leppe alusel jääb Põhja-Iirimaa Suurbritannia tolliterritooriumiks, kuid praktikas hakkab provintsi ja peasaare vahel kehtima omamoodi tollipiir.

Uue kokkuleppe järgi käivad EL-i mittekuuluvatest riikidest Põhja-Iirimaale saabuvad kaubad Briti tollisüsteemi alla, kuid Iirimaa kaudu EL-i liikuvate kaupade suhtes kehtib EL-i süsteem.

Põhja-Iirimaal jäävad kehtima mitmed EL-i standardid, et toit, loomad ja lubatud tööstuskaubad saaksid hõlpsamini Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel liikuda.

Tollikontrolli eest vastutavad Briti võimud, kuid EL-il on õigus saata kohale ka oma ametnikud, et tagada kinnipidamine EL-i reeglitest.

Briti valitsus tõrjus Trumpi kriitikat Brexiti-leppe aadressil

Briti peaministri kantselei tõrjus reedel Trumpi kriitikat Euroopa Liiduga sõlmitud uue Brexiti-leppe aadressil, kinnitades, et see lubab Suurbritannial pärast ühendusest lahkumist sõlmida üle maailma vabakaubanduslepinguid.

Lahkumislepe lubab Ühendkuningriigil sõlmida üle maailma omaenda vabakaubanduslepinguid, millest saavad kasu kõik riigi osad, ütles Downing Streeti pressiesindaja.