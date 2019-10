Riik lõi pilootprojekti tühjenevate korterelamute probleemi lahendamiseks

"Rahandusministeerium ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lähevad omavalitsustele appi neid protseduure läbi viima. Ja see oleks praktilisest kogemusest ka juhendmaterjaliks teistele omavalitsustele. Me käivitasime ühe pilootprojekti, millega ma tahame selle protsessi läbi käia. Allkirjastasime lepingu kolme omavalitsusega - Kohtla-Järve, Lüganuse vald ja Valga vald," ütles Aab ERR-ile.

"Esialgu selle pilootprojekti raames me tahame need sammud läbi käia, mis puudutavad juriidilisi küsimusi ja omandiõigust puudutavaid küsimusi," lisas ta.

Aab rääkis, et korteriühistud ja mõned kohalikud omavalitsused on loovutanud need korterid riigile, kuna nendel ei käi lihtsalt jaks üle. Reeglina on nad suhteliselt amortiseerinud ja kehvas seisus majad. "Riik peab kuidagi aitama seda probleemi lahendada, ei saa loota, et omavalitsus sellega ise hakkama saab," lausus Aab.

"Omavalitsused on teinud pingutusi. On asustanud ümber inimesi, pakkunud omandi asendamist, sundvõõrandanud kortereid ja teatud hulga maju ka maha lammutanud. Aga see probleem ei ole nii üheülbaline," sõnas Aab.

Aabi sõnul tuleks mõelda ka sellele, kuidas paremas seisus korterelamuid aidata rekonstrueerida. "Osa nendest majadest, mis on paremas seisus, tuleks korda teha, et tekitada normaalne eluaseme pind nendesse regioonidesse, mis jääb väljaspoole suuremaid keskusi," ütles Aab veel.