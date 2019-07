Juuli alguses politseis kasutusele võetud mobiilsete kiiruskaameratega on praeguseks määratud trahv 360 juhile.

Selle üle, kus kõige rohkem kiiruseületajaid tabatakse, politsei arvestust ei pea.

"Samuti ei avalda politsei mobiilsete kiiruskaamerate seniseid ega tulevasi asukohti, kuid eelkõige kasutatakse neid tiheda liiklusega mitmerealistel teedel, kus muidu pole patrullil liiklusrikkuja peatamine ja sõiduki tee ääres seismine ohutu," ütles ERR-ile politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Mõningatel juhtudel kasutab politsei mobiilsete kiiruskaamerate puhul ka hoiatusmärke, kuid PPA pressiosakonna kohaselt otsest kohustust selleks ei ole.

Politsei käsutuses on praegu kaheksa teisaldatavat liikluskaamerat ning eelkõige kasutatakse neid kohtades, kus on keeruline rikkujaid ohutult liiklusest välja noppida, näiteks mitmerajalistel teedel.

Esimene mobiilne kiiruskaamera alustas tööd Pärnu lähistel Tallinn-Pärnu maanteel.

"Võib olla hetk, kus kõik kaheksa kaamerat on töös, võib olla ka hetk, kus mitte ühtegi kaamerat ei ole töös. Me paneme need kaamerad vastavalt vajadusele," selgitas Loigo.