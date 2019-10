Politsei kahtlustab Pärnu prügifirma juhte omastamises

Keskkriminaalpolitsei otsis läbi Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte Paikre kontori. Paikre juhatajat ja arendusjuhti, samuti veel üht inimest kahtlustatakse ettevõtte vara omastamises suures ulatuses ja nad on kinni peetud.

Lääne ringkonnaprokuratuur kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" kriminaalmenetluse alustamist ja toiminguid Paikres, samuti osaühingus Koguja.

Läbiotsimisel otsiti tõendeid, mis võimaldaks kinnitada või ümber lükata kahtlust, et Paikre juhataja Kristo Rosmann ja arendusjuht Ott Sutt ning osaühingu Koguja juhataja on omastanud suures ulatuses linna prügiettevõtte vara.

Kolme meest kahtlustatakse grupiviisilises omastamises, samuti kahtlustatakse omastamises osaühingut Koguja.

Peale selle kahtlustatakse Paikre arendusjuhti altkäemaksu võtmises.

"Jah, tõepoolest on alustatud kriminaalmenetlust, mis puudutab osaühingut Paikre. Sellega seoses on tänase päeva jooksul läbi viidud erinevaid menetlustoiminguid. Selle kriminaalasja raames on hetkel kinni peetud kolm isikut," rääkis Lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask.