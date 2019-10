Paikre vabastas kinni peetud juhi ametist ja määras ajutise juhatuse liikme

Ajutine juhatus eliige määrati kolmeks kuuks. Keit Nestor töötab Paikres äriarendusjuhina.

"Vastavalt äriseadustikule saab äriühingus igapäevatööd – ühes kõigi õiguste ja kohustustega – juhtida vaid juhatuse liige. Kuna ettevõtte ainuke juhatuse liige on kinni peetud, seisavad praegu Paikres arvete tasumised ja tehingute tegemised, kuna vaid juhatuse liikmel on õigus nendeks korraldusi anda. Et igapäevane töökorraldus taastada, määras nõukogu täna õhtul Paikrele uue juhi, kes juhib ettevõtet ajutiselt kuni uue juhatuse liikme leidmiseni," sõnas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Linnapea lisas, et ta ei näinud enam võimalust Rossmani jätkamiseks Paikre juhina.

Nõukogu otsustas ka kuulutada lähiajal välja konkursi, mille eesmärk on leida Paikrele uus juhatuse liige.

Keskkriminaalpolitsei otsis teisipäeval läbi Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte Paikre kontori. Paikre juhatajat Kristo Rossmani, arendusjuhti Ott Sutti ja veel üht inimest kahtlustatakse ettevõtte vara omastamises suures ulatuses ning nad peeti kinni. Peale selle kahtlustatakse Paikre arendusjuhti altkäemaksu võtmises.

Lääne ringkonnaprokuratuur kinnitas kriminaalmenetluse alustamist ja toiminguid Paikres ning osaühingus Koguja.