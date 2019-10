"Nägime juba eelmiste aastate otsustega ette turgude ja teenuste mitmekesistamist. Uued ärisuunad on viinud meid kasumisse ning jätkame kasvukursil ka lähiaastatel. Soome laienemine on osa ettevõtte pikaajalisest strateegiast," ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteate vahendusel.

Operaili juhatuse liikme Paul Lukka sõnul, kes on Soomes elanud üle 16 aasta, on ettevõte teinud ettevalmistusi Soome turule sisenemiseks ligi aasta. "Esimeses järgus investeerime turule sisenemiseks ligi 50 miljonit eurot veeremi soetamiseks ning raudtee-ettevõtte opereerimiseks vajaliku struktuuri loomiseks," sõnas Lukka.

Operail Finland Oy-d juhib Ilkka Seppänen, kellel on pikaajaline kogemus Soome Raudtee kontsernis VR. Oma karjääri jooksul on Seppänen juhtinud VR Grupi raudteekaubaveo müüki, logistikat ja ohutust. Lukka sõnul on Seppänen tugev Soome raudtee juht ja asjatundja. "Seppänen tunneb kõiki olulisi sidusrühmasid ja kliente ning tema teadmised ja kogemused raudtee vallas on kahtlemata erakordsed ja hindamatud," ütles Lukka.

Operail on rahvusvaheline raudtee logistika- ja transpordiettevõte, mille peamised ärisuunad on kaubavedu, vagunite rent ning veeremi hooldus ja ehitus. 2018. aastal vedas Operail 13,4 miljonit tonni kaupu. Ettevõtte vagunipagis on üle 3500 vaguni, millest on välja renditud ligi 2200 vagunit rahvusvahelistele klientidele. Operaili Tapa depoos ehitatakse moodsaid C-30M vedureid nii enda kaubavedude teenindamiseks kui ka eksportimiseks.

Operaili möödunud aasta äritulud olid kokku 72,7 miljonit eurot ja EBITDA 15,7 miljonit eurot, Operail teenis eelmisel aastal puhaskasumit 9,2 miljonit eurot. Ettevõttes töötab üle 700 inimese.