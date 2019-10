Air Baltic jälgib täpselt USA mootoritootja Pratt & Whitney soovitusi täiendavate mootoriülevaatuste kohta, mis viiakse läbi vastavalt mootoritootja ajakavale ja juhistele, tagamaks Air Balticu lendude töökindlus, teatas Air Baltic. Samuti teeb Air Baltic tihedat koostööd Pratt & Whitney ja lennukitootjaga Airbus.

Air Baltic kasutab Swissiga võrreldes teist tüüpi Pratt & Whitney PW1500G mootorit, märkis lennufirma ja lisas, et tootja kinnitusel vastavad mootorid jätkuvalt kõigile lennukõlblikuse nõuetele.

USA mootoritootja Pratt & Whitney on silmitsi uute reisilennukimootorite kontrollidega, sest mootoririke sundis lennufirma Swiss reisilennukit Airbus A220 maanduma Genfi asemel Pariisis. Juhtumi tõttu otsustas Swiss peatada kõik lennud Airbus A220 tüüpi lennukitega.

Air Balticul on kokku 39 lennukit. Neist 20 on Airbus A220 tüüpi. Ettevõte teatas möödunud aastal, et tellib lisaks 30 Airbus A220-300 lennukit võimalusega osta veel 30 lennukit, kõik kokku maksumusega kuni 4,8 miljardit eurot. Ettevõte ise plaanib aasta-aastalt vaid sellele lennukitüübile üle minna.

Air Baltic teenis selle aasta esimesel poolaastal 219,5 miljoni euro suuruse käibe juures 26,6 miljonit eurot kahjumit. Ettevõtte omanik on 80 protsendiga Läti riik. Viiendik ettevõttest kuulub taanlase Lars Thueseni ettevõttele Aircraft Leasing 1 SIA.