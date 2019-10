Lennufirma Swiss lend suundus teisipäeval Londoni Heathrow' lennujaamast Genfi, kuid probleem Airbus A220 mootoriga tõi kaasa hoopis maandumise Pariisis. Prantsuse lennundusametnikud nimetasid juhtunut tõsiseks intsidendiks ning märkisid, et teemat hakkavad uurima USA transpordiohutusametnikud, vahendas Reuters.

Tegemist oli juba kolmanda juhtumiga, kui samal lennufirmal on kolme kuu jooksul Airbus A220 lennukitega probleeme. Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaama allikas kinnitas Reutersile, et teisipäevase juhtumi ajal pudenes maanduva lennuki küljest ka vähesel määral tükke.

Esimene juhtum leidis aset juulis Genfist Londonisse suundunud Swissi lennukiga ning tähelepanuväärne asjaolu oli toorkord Prantsuse ametnike üleskutse vabatahtlikele, et need Prantsusmaa idaosa metsades lennuki küljest pudenenud tükki otsiksid. Teine toimus detsembris ning siis oli tegu sellega, et mootori seest leiti lahti tulnud detaile.

Lufthansa kontserni kuuluv Swiss teatas vahetult pärast teisipäevast juhtumit, et kõik nende lennukid Airbus A220 jäävad "põhjalikuks inspektsiooniks" lennugraafikust eemale. Hiljem teatati, et üks lennukitest on juba liinile naasnud, kuid kontrollid on toonud kaasa 100 lennu tühistamise, mis mõjutab kokku umbes 10 000 reisijat.

Tavapärane töö peaks lennufirmas taastuma neljapäevaks.

Juhtumid on toonud kaasa kriitika Pratt & Whitney poolt toodetud uue põlvkonna lennukimootori Geared Turbofan suhtes. Mootoritootja kõneisiku sõnul soovitab ka ettevõte lisakontrolli mootoritüübile, mis on Airbus A220 lennukites ning samuti ka Embraer 190/195-E2 lennukites.

Lisaks Swissile kasutavad Airbus A220 lennukeid Air Baltic, Delta Air Lines ja Korean Air Lines, märgib Bloomberg.