Valitsus neljapäeval linnahalli tulevikku ei aruta

Algselt neljapäevale plaanitud Tallinna Linnahalli tuleviku arutelu valitsuses jääb ära, kuna peaminister Jüri Ratas on Brüsselis ülemkogul, mistõttu valitsuse kabinetinõupidamist ei toimu.

Peaminister Jüri Ratas viibib 17. ja 18. oktoobril Brüsselis, kus osaleb Euroopa Liidu Ülemkogu nõupidamisel. Ilma Rataseta toimub valitsuse istung, aga mitte kabineti nõupidamine.

Algselt pidi tänasel kabinetinõupidamisel arutusele tulema Tallinna Linnahalli tulevik, kus kultuuriminister Tõnis Lukas kavatseb esitada memorandumi selle kohta.

Lukas teeb memorandumis ettepaneku võtta vastu valitsuse otsus, et järgmine kultuuri suurehitis, mis rajatakse kultuurkapitali rahaliste vahenditega, on just linnahalli tulev ooperi- ja kontserdimaja.