Lukas ütles ERR-ile, et linnal ja riigil on ühised huvid. "Esiteks, linnahall tuleb korda saada. Eesti vajab uut ooperisaali ja linn vajab rahvusvahelist konverentsikeskust. Kõik on võimalik omavahel ühendada," sõnas Lukas. "Oleme sama meelt, sest Eesti riigil pole nii palju raha, et teha kõik eraldi."

Lukas märkis, et linnahalli tuleva konverentsikeskuse rajamiseks on riik lubanud anda 40 miljonit eurot. See on tema sõnul väga suur investeering ja projekt võib minna ka kallimaks.

"Sinna kõrvale ehitada veel ooperiteater /.../ see investeering käiks üle jõu. Kui me ei suuda linnaga ühiseid plaane teha, siis võib juhtuda, et jääb ära üks või teine. See oleks halb, linn ja riik otsivad ühist lahendust, et teha ära mõlemad," rääkis Lukas, kes kuulub erakonda Isamaa.

Küsimusele, mida kohtumisel Keskerakonda kuuluva Kõlvartiga otsustati, vastas Lukas: "Otsustasime, et linnal ja kultuuriministeeriumil on ühine vaade: saavutada kolm eesmärki - teha linnahall korda, saada ooperisaal ja rajada konverentsikeskus. Kõiki neid eesmärke tuleb püüelda. Ma viin selle teema valitsuse kabinetinõupidamisele. Seal on kohal ka linnapea, muinsuskaitseameti juht ja ooperiteatri juht. Ühtlustasime linnaga arvamused."

Kõlvart sõnas, et neil oli Lukasega linnahalli osas teisipäeval konstruktiivne arutelu.

"Saime aru, et linna jaoks on prioriteediks konverentsikeskus ja kontserdisaal, aga selge ka ooperimaja tähtsus. Oli arusaam, et kahte projekti korraga riik arendada ei saa," rääkis Kõlvart ERR-ile antud usutluses. "Kui peaks tekkima üks või teine otsus, siis see on linnal ja riigil ühine. Pole õige vastandada konverentsikeskust ja ooperimaja."

Siiski märkis Kõlvart, et linna jaoks on prioriteediks konverentsikeskus ja kontserdisaal. "Ilma nendeta linn läbi ei saa."