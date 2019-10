Äsja valminud kultuuriminister Tõnis Lukase (Isamaa) memorandumi kohaselt läheks rahvusooperi ja ERSO Tallinna linnahalli paigutamine maksma hinnanguliselt 160-170 miljonit eurot. Sellele lisanduks jäähalli konverentsikeskuseks ehitamise maksumus.

Siim Raie ütles ERR-ile, et kõik maksumused, mis praegu linnahalli kohta välja on arvutatud, on spekulatiivsed. "Enne veel isegi, kui ei ole välja valitud selle hoone funktsionaalsus ja ei ole olemas ehitusprojekti, siis sinnamaani on kõik üks suur spekulatsioon," lausus ta.

ERR küsis Raielt, kas tema hinnangul võiks olla odavam linnahalli muinsuskaitse alt väljavõtmine, selle täielik lammutamine ja uue täiesti uue hoone ehitamine, nagu on välja pakkunud rahandusminister Martin Helme (EKRE).

"Millest lähtub see eeldus, et uus on odavam? Ta vastab täiesti mälestise tunnustele. Mälestiseks olemise lõpetamiseks on muinsuskaitseseaduses vastav kord ja vastavad tingimused ette nähtud. Täna ei ole linnahall küll sellises seisus, et oleks mingit põhjust tema riiklikut kaitset lõpetada. Tema väärtused on säilinud. Tal on kindlasti nii arhitektuurne kultuuriväärtus kui ka ajalooline kultuuriväärtus ja ta on täiesti kasutatav hoone. Ta on täiesti kasutatav oma algses funktioonis. Ma ei näe mingeid takistusi tema kasutamiseks," vastas Raie.

"Ma ei ole küll kindel, et uus oleks odavam. Ja kui me mõtleme ökoloogilise jalajälje peale, siis kõige kestlikkumad on need hooned, mis on juba ehitatud," lisas ta.

Raie: linnahall on suurepärane näide 20. sajandi modernismist

Raie sõnul toovad muinsuskaitse eritingimused linnahalli väärtusena välja ennekõike tema arhitektuuri. "Ta on suurepärane näide 20. sajandi modernismist Eestis. Ma arvan, et ta on üldse kogu selle perioodi üks silmapaistvamaid arhitektuuriteoseid ja see arhitektuurne võlu seal ka säilima peab," rääkis Raie.

Ta lisas, et tegelikult võimaldavad need eritingimused linnahalli osalist lammutamist ja samal viisil ülesehitamist. "Näiteks see linnahalli jäähalli osa, kuhu seda konverentsikeskust planeeritakse, on tegelikult lubatud terviklikult rekonstrueerida. Ehk siis vajadusel, ja see vajadus tuleks ekspertiisi käigus välja selgitada, ta maha tõmmata ja samas mahus taastada," märkis Raie.

Linnahalli kontserdisaali osas muinsuskaitse eritingimused sellist lausrekonstruktsiooni raie sõnul ette ei näe ja ka seni tehtud selle ehituskehandi ekspertiisid väidavad, et selleks ka vajadust ei ole.

Küll aga saaks Raie sõnul olulisi muudatusi linnahalli kontserdisaali osasse teha. "Ennekõike eksterjööris, aga eritingimused näevad ette ka mõningate interjööri detailide säilitamist ja kontserdisaali puhul ennekõike tema amfiteatrilise kuju säilitamist. See, milline on pingivahe või kui kiire on kogu selle pingistiku tõus ja kus asub lava, ei ole nii olulised küsimused ja need kõik on muudetavad, kui küsimuse all on see, et kas ooperisaal sinna mahutada või mitte. Või kas seda saali saab sektoriteks ja väiksemateks saalideks jagada. Muinsuskaitse eritingimused kindlasti seda ei takista. Ooperiteatri puhul on ka juttu olnud sellest, kas teda saaks lavatornist kõrgemaks ehitada või siis minna lavaga sügavamale, siis ka need on täiesti mõeldavad," märkis Raie.

Raie ütles, et tema teada ei ole linnahalli hoone ka kuidagi ohtlik või kuskilt otsast lagunev.

"Ja linnaplaneerimisamet on mulle teadaolevalt ka sinna mitu korda justnimelt sellele betoontarindile tehnikaülikoolilt ekspertiisi tellinud. Minu teada on need kõik alati öelnud, et see on kõik täiesti rekonstrueeritav," lausus Raie.