SDE aseesimees Lauri Läänemets hakkas LGBT toetamise osas sõnu siluma

Ta teatas neljapäeval sotsiaalmeedias, et peab tegema väikse täpsustuse oma teleesinemise osas Eesti Televisiooni (ETV) saates "Esimene stuudio."

"Ikkagi esimene saade ja väike värin oli sees. Käis arutelu LGBT ühingu toetamise osas ja võib-olla ei tulnud mu mõte selgelt välja, kuid kontekst peaks olema igati arusaadav," selgitas Läänemets.

Läänemets ütles kolmapäeval saates "Esimene stuudio", et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on LGBT teema tõstatanud, kuid selle teema kõrval jäävad palju olulisemad teemad jäävad tihipeale varju.

"Jaurame selle pisikese asja pärast, aga pensioni teine sammas, sellelt läheb tähelepanu ära. Aga üks asi, mis ei muuda Eestis tegelikult midagi, teine asi, mis toob kaasa olulised muudatused," rääkis Läänemets.

Ta lisas, et LGBT küsis riigilt toetust nagu reeglid ette näevad, aga see ei tee näiteks Valgamaal elava inimeste elu kuidagi paremaks.

Neljapäeval sotsiaalmeedias tehtud ütles Läänemets: "Tunnustasin Tanel Kiike kes on seni õigete väärtuste ja põhimõtete eest neis küsimustes seisnud ning ütlesin ka, et demokraatlikus riigis ei tohiks isegi sellist juttu teha. Kõigepealt üks ühing, siis teine jne. Kui ministeeriumil on kord mille järgi raha taotletakse ja kõik on korrektne, siis ei olegi siin ühtegi küsimust mida arutada."

Sotside seisukoht oli ja on Läänemetsa sõnul, et mitte kedagi ei tohi tema vaadete või inimeseks olemise omapärade tõttu diskrimineerida. "Seda ma ka öelda tahtsin. "

"Minu teine mõte selles sõnavõtus oli see, et EKRE tegeleb jätkuvalt probleemide tekitamisega, mis ei ole tegelikult probleemid. Sellega viiakse tähelepanu olulistelt asjadelt nagu asjaolu, et siseminister Mart Helme vastutusalas suletakse merepäästeüksuseid, lõpetatakse maapiirkondades ID-kaardi väljastamised jne. Samuti tõmbavad EKRE ministrid vähemaks või lõpetavad üldse regionaalselt olulised toetused. Just need on Valgamaal või Põlvamaal elava inimese elu mõjutavad olulised küsimused. See kui minnakse ühte ühingut ahistama on tagakiusamine, tähelepanu oma võimetuselt kõrvale juhtimine, mis ei lahenda mitte ühtegi tegelikku probleemi Eestis. Selliseid võimetuid poliitikuid pole meile vaja," kirjutas SDE aseesimees.

SDE endine esimees, riigikogu liige Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et Läänemetsa telesaates väljaöeldu osas on tegemist pahatahtliku nokkimisega.

"Lauri ütles kõik ilusti, et algul võetakse sihikule üks ühing ja siis juba järgmised /.../ natuke vääratas ses osas, et justkui LGBT ühingu rahastus ei muuda midagi selle organisatsiooni ja inimeste jaoks, keda organisatsioon toetab. Muidugi muudab /.../ Inimene oli esimest korda elus "Esimeses stuudios, ärge nüüd kiusake," lausus Ossinovski.