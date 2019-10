Poolamets: kriitikat Kiige suhtes ründamiseks nimetada on ülereageerimine

Peaminister Jüri Ratase hinnangul lõhuvad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) rünnakud keskerakondlasest sotsiaalministri Tanel Kiige vastu koalitsiooni ühtsust. EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets ütles, et erakonna seisukohad on LGBT osas olnud aastaid muutumatud, kuid kriitikat Kiige suhtes ta ründamiseks ei nimetaks.

Portaal Uued Uudised kritiseeris sotsiaalministrit ja ametnikke LGBT ehk seksuaal- ja soovähemuste ühingule raha eraldamise pärast. Teisipäeval avaldati näiteks artikkel "Sotsiaalminister Tanel Kiik süüdistab EKRE-t näidishukkamise katses. Mis on selle taga tegelikult?".

Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et selliseid küsimusi tuleks koalitsioonis omavahel arutada.

"Mind need rünnakud ei häiri, küll aga need segavad igapäevast tööd, nad häirivad väga palju teisi inimesi, kes tunnevad ennast ohustatuna, ühiskonna silmis võib-olla alandatuna. See riivab inimeste väärikust," kommenteeris Kiik.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas teisipäeval Facebooki postituses, et peab täiesti vastuvõetamatuks sotsiaalministri vastu suunatud rünnakuid, mis puudutavad tema tegevust sotsiaalministeeriumi vastutusala eest seismisel.

EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets ütles, et riigieelarve koostamise ajal tulebki erinevaid teemasid arutada.

"Esitatakse ka eriarvamusi ja ka kriitikat. See on ju nii loomulik. Ma leian, et see on ülereageerimine, kui seda lausa ründamiseks nimetada," sõnas Poolamets.

Ta kinnitas, et EKRE seisukohad LGBT osas on olnud muutumatud.

"Meil on olnud see aastaid ja aastaid, kes vähegi on EKRE tegevust jälginud. Meie arvates riigieelarvest nende LGBT organisatsioonide rahastamine ei ole hea mõte. Nad võiksid ise annetusi ja raha koguda nagu SA Perekonna Ja Traditsiooni Kaitseks," selgitas Poolamets.

Kiige sõnul peab olema kõigil ühingutel õigus esitada oma projekte raha taotlemiseks.

"Nii nagu kõikidel projektide esitajatel - olgu need puuetega inimeste toetuseks, on see eakate küsimus, on see laste ja perede teemad, on see võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse tagamise küsimused, tervishoiuprojektid - peab olema õigus kandideerida, esitada oma pakkumised, oma tegevused, mida peavad õigeks ja oluliseks. Mina kindlasti ei hakka ühtegi ühingut või nende õigusi teistega võrreldes vähendama," rääkis minister.

Endine sotsiaalminister, sotsiaademokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et tekkinud sõnasõjal suurt mõju valitsuse tööle ilmselt ei ole.

"Kindlasti pikema aja vältel sedatüüpi isiklikud asjaolud võivad hakata koostööd halvendama, see on selge," lisas Ossinovski.

Küsimusele, milline on õhkkond koalitsioonis, vastas peaminister Ratas lühidalt: "Koalitsiooni tööõhkkond on töine."