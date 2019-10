EKRE võitlus LGBT ühingu rahastamise vastu on Pärnus võtnud ulatuslikud mõõtmed - EKRE Pärnumaa piirkonna liikmed külastavad ühingu üritusi ning halvustavad geisid ja lesbisid. Ka pärast soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta ettekannet volikogus jäid EKRE liikmed oma seisukohale kindlaks.

Pärnu linnavolikogu 39 liikme hulgas on viis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liiget. LGBT ühingu vastu võideldes on nad selle teemaga ka volikogus üles astunud ja nii otsustas volikogu esimees Andres Metsoja paluda võrdõigusvolinikul Liisa Pakostal volikogu liikmetele selgitada, mida mõistetakse põhiõiguste ja võrdsete võimaluste all, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhiseaduse paragarahv 12 keelab igasuguse diskrimineerimise - kedagi ei tohi halvustada ega tõrjuda asjade eest, mida ta ise muuta ei saa. Muuta ei saa rahvust, nahavärvi, vanust, sugu, puuet ega seksuaalset sättumust.

"Mida see seksuaalne sättumus siis tähendab, millest seadus räägib? See tähendab, et inimesele meeldib olla suhtes endast erinevast soost inimesega või endaga samast soost inimesega. Seksuaalne sättumus võib olla heteroseksuaalne ja võib olla homoseksuaalne," selgitas Pakosta.

Voliniku jutt EKRE liikmetele mõju ei avaldanud.

"Asi puudutab noori ja minu meelest, meie meelest, konservatiivide meelest peaks LGBT noorteühendus olema keelatud ja nende propaganda peab olema keelatud. Seda, mida täiskasvanud inimene teeb oma keha, oma maailmavaatega ja oma eluga, meie ei saa reguleerida. Nad võivad ju ka kaks korda aastas sugu vahetada. Aga see, et minnakse koolidesse ja noortemajadesse ja klubidesse oma ühendust propageerima, reklaamina, tutvustama, noori kaasama, kuidas osaleda nende ühingus vabatahtlikena, kuidas tulla vabatahtlikuks geiparaadile, on lubamatu," rääkis EKRE Pärnumaa ringkonna juht Helle Kullerkupp.

"Kui Pärnu linnas inimene tunneb, et teda jälitatakse, pildistatakse, tema peale röögitakse või nõutakse tegevuse keelustamist, tema mittetulundusühingu asutamise õiguse keelustamist, siis see on ju põhiseaduse vastane. Kui on Eestis erakond, kes soovib muuta Eesti põhiseadust, soovib muuta seal inimese õigust olla võrdselt koheldud, olla lugupeetud, selleks tuleb algatada põhiseaduse muudatus," kommenteeris Pakosta.

Pakosta ütles, et kui seadusi ei soovita muuta, vaid lihtsalt rünnatakse inimesi, pole see nõrgemate suhtes aus.