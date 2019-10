"Erakondade ja nende liikmete kohati erinevad vaated on seejuures mõistetavad, kuid nende alusel oma partnerite isiklik ründamine ei aita kuidagi ühistele ja kokku lepitud eesmärkidele kaasa. Vastupidi, sellised rünnakud lõhuvad ühtsust ja koostööd," kirjutas Ratas teisipäeva õhtul sotsiaalvõrgustikus Facebook.

EKRE seisukohti kajastav portaal Uued Uudised on Tanel Kiike ja sotsiaalministeeriumi ametnikke korduvalt kritiseerinud LGBT ühingule raha eraldamise pärast. Teisipäeval avaldas Uued Uudised kirjutise "Sotsiaalminister Tanel Kiik süüdistab EKRE-t näidishukkamise katses – mis on selle taga tegelikult?" ja seda illustreeris veel päeval Tanel Kiige foto, millel kiri "Milleks eestlastele LGBT minister?". Teisipäeva õhtuks oli portaal foto välja vahetanud.

Ratase sõnul on Tanel Kiik ennast valitsuses tõestanud ministrina, kes teeb väga sisulist tööd nii laste, tööinimeste kui ka eakate sotsiaalkaitse edendamisel, tööpoliitika eestvedamisel, meie inimeste tervise eest seismisel ning kõigi võrdsete võimaluste tagamisel. Seda valitsuse istungitel, nõupidamistel või avalikes esinemistes oma valitsemisala kaitstes, aga vajadusel tihti ka oma ametikaaslasi toetades.

"Pean täiesti vastuvõetamatuks Taneli vastu suunatud rünnakuid, mis puudutavad tema tegevust sotsiaalministeeriumi vastutusala eest seismisel. Seda enam, et Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond leppisid koalitsiooni moodustades kokku, et tahame esindada kõiki Eestimaa inimesi. Samuti soovime seista sidusa ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad," kirjutas Ratas.

"Koos valitsemine on meeskonnatöö. See tähendab, et võimalikud eriarvamused räägitakse omavahel läbi ning võimalusel lepitakse neis küsimustes kokku ühised seisukohad. Iga minister teeb oma valitsemisalas tööd vastavalt neile ühistele kokkulepetele, koalitsioonilepingule, valitsuse tegevusprogrammile ning oma paremale äranägemisele. Selles tegevuses saab minister toetuda just oma ametikaaslastele valitsuses, riigikogus ning samuti Eesti vastava valdkonna tublile ja asjatundlikule ametnikkonnale. Ühiselt valitsemise eelduseks on oma meeskonna hoidmine ja austamine," kirjutas Ratas.