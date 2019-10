Kui Albaaniaga liitumiskõneluste alustamine pani kuritegevuse hirmu tõttu kõhklema ka Hollandi ja Taani, siis Põhja-Makedoonia teele ehitas müüri Prantsusmaa president Emmanuel Macron üsna üksi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigepealt ma ootan ühtsust. Euroopa Liit ei toimi hästi juba 27 liikmega. Mis annab alust meile arvata, et see töötaks paremini 28, 29, 30 või 32 liikmega? Me oleme liiga aeglased, me peame end reformima enne uste avamist," ütles Macron.

Macroni jutus kõlas ootuste kõrval konkreetsetele riikidele etteheiteid laienemisprotsessile ja lihtsalt pettumust senises laienemises ja Euroopa Liidu toimimises.

Põhja-Makedoonia ja Albaania on Euroopa Liidu sihti silmas pidades end aastate jooksul kõvasti reforminud, Põhja-Makedoonia lõpuks vaidluses Kreekaga ka riigi nime muutnud.

Euroopa Komisjoni hinnangul on nad liitumiskõnelusteks valmis. Kõnelusi pooldas mitu riiki ja ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.

"Mõlemal riigil on õigus läbirääkimiste alustamiseks tänase seisuga, nad on valmis, kahjuks mõned liikmesriigid ei ole veel valmis. Sellepärast ei jõudnud me positiivse otsuseni," rääkis Tusk.

"See on raske ajalooline viga. Ma loodan, et see jääb ajutiseks, et see ei jääkski raske ajaloolise veana meie kollektiivsesse mällu," kommenteeris Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

"Kui üks riik on valmis vahetama üle 100 kohtuniku välja, kui teine riik on valmis tegema referendumeid, muutma seadusi, panema hääletusele oma riigi nime muudatuse ja kõik selle nimel, et olla sellel stardijoonel, et alustada läbirääkimisi Euroopa Liiduga, siis kui te küsite, mis on tunne, siis tunne on väga kurb. Ma ei näegi, et muud tunnet saab üldse olla," ütles Eesti peaminister Jüri Ratas.

Valitsusjuhid teevad uue katse Balkani riikidele liitumiskõneluste uks avada järgmisel kevadel.