Video teel toimunud Euroopa Liidu ministrite arutelul laienemise teemal kiitsid Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid ja volitatud esindajad heaks otsuse avada Albaania ja Põhja-Makedooniaga ühinemisläbirääkimised, edastas välisministeerium. Kohtumisel esindas Eestit välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer.

"Andsime täna [teisipäeval] olulise poliitilise signaali: Euroopa Liidu uksed jäävad avatuks neile, kes on valmis selle nimel vaeva nägema ja kandma edasi ühiseid väärtusi. Kõik riigid, mis on täitnud vajalikud tingimused, saavad Euroopa Liiduga liitumisprotsessis edasi liikuda," ütles Volmer.

Ta rõhutas, et tänased positiivsed otsused on ühtviisi vajalikud nii Põhja-Makedooniale ja Albaaniale, Lääne-Balkani piirkonnale laiemalt kui ka Euroopa Liidule endale.

Volmer kinnitas, et Euroopa Liit jätkab Albaanias ja Põhja-Makedoonias vajalike reformide elluviimise toetamist, et need riigid oleksid valmis tulevikus Euroopa Liiduga liituma. "Sel viisil näitame kandidaatriikidele, et Euroopa Liitu saab usaldada ja vähendame haavatavust ka kolmandate riikide mõjutustegevusele, mis praeguses keerulises üleilmses olukorras on eriti oluline," sõnas ta.

Lisaks kiideti kohtumisel heaks ettepanekud, kuidas muuta Euroopa Liiduga liitumisprotsessi senisest veelgi tõhusamaks.

Lõpliku heakskiidu otsustele annavad Euroopa Liidu valitsusjuhid ja riigipead neljapäevasel videokohtumisel, mida juhib Euroopa Ülemkogu president Charles Michel.