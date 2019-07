"Eesti põhiseaduses ette nähtud riigiõiguslik süsteem näeb ette võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte, samuti selle, et meil on parlamentaarne vabariik. Selle kohaselt kuulub riikliku süüdistuse süsteem ehk prokuratuur täitevvõimuehk valitsuse pädevusse," ütles Maruste ERR-ile. "Antud juhul justiitsministri pädevusse. "

Et tegu on olulise ametkonnaga, siis peab selle juhi valikuks peab Reformierakonda kuuluva Maruste sõnul olema koalitsioonis poliitiline üksmeel.

"Lavly Perlingu ümber toimuv ei ole riigiõiguslik, vaid päevapoliitiline probleem.

Põhimõtteliselt võiks tema uue peaprokuröri ametisse määramise otsustada ka riigikogu, kuid meie põhiseadus seda ette ei näe ning see iseenesest ei hoiaks ära poliitilist arutelu ja kemplust. See ametipost on oma tähtsuselt ja mõjust suurem, kui tavaline riigiametnik, sestap ametnike komisjon selleks ei sobi," sõnas Maruste, kes ise kuulub Reformierakonda.