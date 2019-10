Samost ja Sildam: EKRE vastuseis Perlingule on seotud valimislubadustega

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam tõdesid pühapäeval Vikerraadios, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) vastuseis Lavly Perlingu nimetamisele uueks ametiajaks peaprokuröriks on tingitud nende omaaegsest valimisteroorikast justiitssüsteemi aadressil.

"Mis probleem on ikkagi EKRE-l on olnud Lavly Perlinguga, et sellisel ennast kahjustaval moel tema vastu võidelda? Kuni otsustava blokeerimiseni välja. Perling on sattunud EKRE valimiseelsete lubaduste ohvriks," rääkis Samost.

Samosti sõnul on rahandusminister Martin Helme vaid märkinud, et prokuratuur pole teinud piisavalt head tööd rahapesu tõkestamisel ja uurimisel, lisades, et Londonis korruptsiooni ja rahapesu paljastamisega tegeleva Bill Browderiga kohtumine polnud hea mõte.

"Küllap tuleb tal tema tsiteerimist kibedasti kahetseda, sest rahvuslikult meelestatud poliitikul ei tasu temaga ikka ühte kaevikusse ronida. Ei tea, mis on tema edasised plaanid, aga seda pole kuigi raske ennustada. Helme kasutas Browderit ära," rääkis Samost.

Arusaamatu on Samosti sõnul Helme väide, et EKRE võib venitada uue ministrikandiga, kui justiitsminister ei paku välja neile meelepärast peaprokuröri." Pole ju loogilist boonust EKRE jaoks, kui nad venitavad ministrikandidaadi esitamisega."

Toomas Sildam tõdes, et kõige suurem probleem EKRE jaoks on nende parlamendivalimiste eel toimunud kampaania, kus lubati justiitsreformi ja inimesed ametikohtadelt välja vahetada.

"Nägime ebaõnnestunud katset vahetada välja politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Saatus mängis kätte neile selle võimaluse, et nende sõnast sõltub Lavly Perlingu jätkamine. Nad blokeerisid Perlingu jätkamise, mina ei näe muud põhjendust. EKRE pole toonud konkreetseid põhjendusi, miks neile Perlingu jätkamine ei sobi," rääkis Sildam.

EKRE jaoks Saab Perlingu jätkamine kohusetäitjana olema paras ninanips. "See aitab Raivo Aegil aega tegeleda päris kandidaadi otsimisega. See võtab aega ja EKRE elab riigis, kus peaprokuröriks on Lavly Perling."