Bloomberg: Eesti keskpankur Müller liitus varaostukavade skeptikutega

Sellise seisukohaga liitub Müller teiste ECB nõukogu skeptiliste liikmetega nagu Saksa keskpankur Jens Weidmann, Hollandi keskpankur Klaas Knot ja Austria keskpankur Robert Holzmann, kelle arvates oleks suur stiimulpakett, eriti varaostuprogrammide taaskäivitamine majanduslikke olusid arvestades ebaproportsionaalne samm ning sellist võimalust tuleks kasutada viimase abinõuna, kirjutas Bloomberg.

Eesti Panga president on andnud mõista, et on 12. septembril toimuval kohtumisel nõus baasintressimäära langetamisega, kuid samas ollakse Tallinnas seisukohal, et ECB ei peaks olema turuootuste pantvang.

Müller tunnistas, et majanduse väljavaated on halvenenud, kuid samas pole siiski tegu majanduslangusega ning eurotsoon pole silmitsi deflatsiooniohuga, mis tavaliselt oleks põhjus varaostukava rakendada.

"Ma arvan, et meil ei ole praegu tugevat põhjust varaostukava taaskäivitamiseks," selgitas Müller. "Lisaks sellele, et see oleks olukorda, kus ei ole deflatsiooniriski, arvestades ebaproportsionaalne, olen ma arvamusel, et muret tekitab ebaefektiivsus. See ei pruugi lihtsalt olla piisavalt tulemuslik."