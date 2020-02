Eurotsooni rahandusministrid peaksid esmaspäeval toimuval kohtumisel arutlema dokumendi üle, millega kutsutakse üles majanduskasvu innustavale rahanduspoliitikale. Praktikas tähendaks see muuhulgas seda, et Saksamaa hakkaks majanduse jahtumise vältimiseks rohkem kulutama.

19 liikmesriiki ühendav eurotsoon on aastaid lähtunud üsnagi neutraalsest rahanduspoliitikast ja seda hoolimata sellest, et Euroopa Keskpank (ECB) ja madalama majanduskasvuga liikmesriigid on korduvalt nõudnud suuremaid investeeringuid, kirjutab Reuters.

Eelmise aasta nõrk majanduskasv EL-i võimsaima majandusega riigis Saksamaal ning koroonaviirusest tulenev hirm majanduslanguse ees on väidetavalt sundinud Berliini oma senist karmi hoiakut pehmendama. Seni on Saksamaa kutsunud üles kasinuspoliitikale, seda eriti kõrge võlakoormusega riikides nagu Itaalia ja Kreeka.

Ametnikest allikate kinnitusel arutavad eurotsooni rahandusministrid dokumenti esmaspäeval ning eeldatakse, et see võetakse vastu juba teisipäeval.

Dokumendi tekstis rõhutatakse samas, et suuremad kulutused peavad olema kooskõlas EL-i rahandusreeglitega, mille kohaselt ei tohi defitsiit ületada kolme protsenti SKP-st. Samuti pole veel selge, kuidas eurotsoon defineerib majanduse jahtumist, mis nõuaks rahanduspoliitilist sekkumist.

Lõpliku otsuse, kuidas mainitud soovitusi praktikas rakendada, langetab iga liikmesriigi valitsus ise.