Erikontroll solvas kohtunikke: ministeerium nuhib meie järele

Justiitsministeerium tegi suvel erakorralise kontrolli, et uurida, kas ja millises ulatuses on kohtunikud vaadanud kohtute infosüsteemis nende kohtuasjade dokumente, milles nad ei ole ise menetlejad - kohtunikud aga peavad sellist tegevust kohtute sõltumatuse räigeks rikkumiseks, kirjutab ajaleht.

Kohtunikud said suvel tehtud kontrollist teada tagantjärele oktoobri alguses ja see ajendas Eesti Kohtunike Ühingut saatma justiitsminister Raivo Aegile pahase kirja, milles päritakse aru, milline on säärase kontrolli õiguslik alus ja eesmärk.

Kohtunikud hoiatasid, et säärased kontrollid vähendavad kohtunike usaldust justiitsministeeriumi juurutatavate infosüsteemide suhtes ja soovi neid süsteeme kasutada.

Justiitsminister Raivo Aeg möönis, et kohus ei ole lihtsalt üks ametkond, vaid tegemist on omaette sõltumatu kohtuvõimuga, kuid sellegipoolest on vaja tagada, et kohtunikud ei kasutaks vastutustundetult isikuandmeid või jälitustegevuse käigus kogutud infot.