Reformierakond nõuab välja Järviku ja VTA listeeriaskandaali kirjavahetuse

Kruuse eesmärk on selgitada välja, kas minister Mart Järvik on avalikkusele valetanud, teatas Reformierakond.

"Praegu on üleval tugev kahtlus, et minister on avalikkust eksitanud, seda nii meedias kui ka riigikogu kõnepuldist. Samuti on minister ja tema erakonnakaaslased püüdnud sõltumatut ametit poliitiliselt mõjutada," ütles Kruuse. "Vähim, mida minister saaks tänases olukorras teha, on oma käitumise kohta õigeaegseid ja ammendavaid selgitusi anda. Kahjuks ta sellest võimalusest üleeilses "Pealtnägija" saates loobus."

Kruuse ütles, et maaeluminister Järvik ja EKRE peavad kohe lõpetama poliitilise sekkumise VTA tegevusse, sest see kahjustab rahvusvaheliselt Eesti toiduohutussüsteemi usaldusväärsust ja võib mõjuda toiduainete ekspordile laastavalt.

"Maaeluminister ja tema erakonnakaaslased Mart Helme ja Peeter Ernits survestavad jätkuvalt sõltumatut veterinaar- ja toiduametit. Maaeluminister soovitas toidutootjal amet kohtusse kaevata, erakonna juht Mart Helme ütles, et VTA ei informeeri ministrit, Peeter Ernits aga nimetas ametnikke kasulikeks idiootideks ning nõudis VTA juhtide tagasiastumist," loetles Kruuse.

Järvik kinnitas neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema sai infot listeeriapuhangu kohta läbi ministeeriumi infosüsteemi.

"Mina sain info süsteemist ehk ministeeriumi majast ja meie allasutusest VTA-st kirja vastusena augustis. Ja ma ei ole eksinud, selle info ma nii ütlesin. Teadsin avalikkuse kaudu, et mingi probleem on. Kirjutasin juulis küsimused ja vastus on saabunud 8. oktoobri seisuni, kuhu tõi VTA direktor kogu selle loo," ütles Järvik.

Järviku sõnul kirjutas ta küsimused juuli lõpus ja see oli kirjutatud meedias kuuldu põhjal, mitte aga ametkonna kaudu. "Aga ei meie maja ametnikud ei rääkinud sellest ega VTA. Nüüd tuleb VTA juhilt mulle regulaarselt igast juhtumist regulaarselt meiliteade. Sinnamaani ei tulnud," lausus ta.

Järvik väitis varem, et ta kuulis M.V. Wooli kalatehase listeeriapuhangust esimest korda augustis. ETV saade "Pealtnägija" tõi välja, et minister Järviku jutus on tõsiseid vastuolusid.