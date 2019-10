Aegi sõnul aetakse Eestis sageli mõjuvõimuga kauplemine segi lobitööga, viimane on täiesti seaduslik tegevus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahvusvaheline korruptsioonivastane ühendus GRECO on soovitanud Eestis kiiremas korras kehtestada lobitöö reeglid ministritele ja ministri poliitilistele nõunikele.

Viimasel nädalal on see teema olnud kõne all seoses maaeluminister Mart Järviku tegevusega M.V. Wooli listeeriaskandaalis.

Justiitsminister märkis, et antud juhul on ta kolleeg ületanud tavapärase lobitöö piire.

"Kindlasti ta ei ole tavapärane lobitegevus. Ministri nõunikul või ka ministril asuda nüüd väga selgelt ühe konkreetse ettevõtte huvisid... huvisid loomulikult võib kaitsta, aga siin tuleb väga selgelt tunnetada piire, kust maalt on see avalikkusele arusaadav, et see huvide kaitsmine on avalikkuse poolt ka aktsepteeritud. Siin ei saa kindlasti minna konflikti avaliku hoiaku ja avaliku arvamusega," kommenteeris Aeg.

"See on juba minu meelest väga tugevalt ühest küljest ametniku eetika ja poliitiku eetika küsimus, kas seal on käitutud eetiliselt, kui soovitada oma ametkonna tegevust rünnata läbi kohtumenetluse. See kindlasti ei peaks käima niimoodi," lisas ta.