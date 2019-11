PRIA protokoll: Järvik kuulis listeeriast ja kohtus Vetevooluga juba juunis

ETV saates "Esimene stuudio" ütles Järvik, et kuulis Vetevoolu nime esimest korda, kui lepiti kokku 13. augusti koosolek. Koosolek kutsuti kokku pärast seda, kui minister oli VTA-lt saanud 19-punktilise kirja, mis saabus 7. augustil.

"Ei mäleta, kelle kiri see oli, aga majja tuli igal juhul kiri, mille alusel see koosolek sai kokku kutsuda. Mina kuulsin Mati Vetevoolu nime tookord esimest korda," ütles Järvik. Selle nädala Maalehes kinnitas Järvik taas, et sai esimese ametliku info listeeriabakteri kohta alles augustis.

Ometigi ilmneb "Pealtnägija" välja küsitud PRIA kliendinõukoja protokollist, et 12. juunil toimus selle kohtumine M.V. Wooli seminariruumides. Teiste seas võttis kohtumisest osa maaeluminister Mart Järvik ning nõukoja liikmena Mati Vetevool.

Ürituse protokollist selgub, et pärast tervituskohvi tegi M.V. Wooli kohta tutvustuse Mati Vetevool. Protokoll resümeerib "10.45-11.30. Mati Vetevool andis ülevaate ettevõtte sünniloost, läbi aastate tehtud arengutest ning tutvustas äri käekäiku. Ettevõte asutati 1988. aastal ning M.V. Wool bränd sai alguse 1994. aastal. Põhjalikumalt peatuti päevakajalisel listeeriabakteri teemal. Aruteluteemaks oli Äripäeva artikkel - ettepanek listeeriabakteri täieliku kontrolli teostamine Eestis."

Kohe selle järel sai sõna maaeluminister Mart Järvik, kes rääkis teemal "Olukorrast riigis". Protokoll resümeerib: "11.30-12.30. Maaeluminister tutvustas end PRIA kliendinõukoja liikmetele ning rääkis hetkel põllumajandusmaastikul toimuvast. Kliendinõukoja liikmetel oli võimalus esitada ministrile küsimusi ja teha ettepanekuid."

Ministrilt küsiti toiduohutuse ja ministeeriumi allasutuste eesmärkide kohta. Protokoll resümeerib: "Minister Mart Järvik - oluline on, et ministeeriumi ja allasutuste tegemised oleksid selged. Plaanis on teha erakorraline siseaudit, et vaadata, kuidas töökorraldus toimib. Selgitada näiteks välja, kas keegi ametnikest on teavituspoolt kehvasti teinud."

Järvik: olin seal lühikest aega, listeeriast ei räägitud

Järvik kinnitas ERR-ile, et ta käis 12. juunil küll PRIA kliendinõukoja kohtumisel, kuid lisas, et oli seal lühikest aega ning Vetevooluga ta ei suhelnud ja listeeriast kohaloleku ajal midagi ei kuulnud.

"Mina ei saanud temaga (Vetevooluga) tuttavaks /.../ Seal ei olnud mingit juttu listeeriast. See oli PRIA nõukoda ja selles mõttes ei puutu see (listeeria) üldse asjasse," ütles ta.

Kui ajakirjanik ütles Järvikule, et protokolli järgi siiski peatuti põhjalikumalt listeeribakteri teemal, vastas Järvik, et see võis nii olla, kuid tema oli üritusel lühikest aega.

"Mina ei olnud sel kohtumisel lõpuni. Ma ei mäleta ka, kuhu mul tuli edasi minna. Ma ei suuda isegi meenutada, mis seal päevakorras oli. Aga ma tean, et ma sain (nõukoja) liikmetega tuttavaks ja oli mingi järgmine kokkulepitud koht, kuhu mul tuli edasi sõita. Käidi (M.V. Wooli) tehases ringi, aga ma ei saanud ka sellest osa võtta. Vist oli vaja vaid mingid avasõnad öelda," ütles ta.

Protokolli järgi tegi Järvik oma ettekande (11.30-12.30) pärast seda, kui Mati Vetevool oli põhjalikumal peatunud (10.45-11.30) listeeriabakteri teemal ning listeeriabakteri täieliku kontrolli teostamisel Eestis.

Järvik ütles, et ta oli listeeriast ajakirjanduse vahendusel teadlik, kuid kuivõrd veterinaar- ja toiduamet oli tema mäletamist mööda väitnud, et listeeriat ei saa seostada M.V. Wooli tehasega, siis temal selle teema vastu huvi puudus.