Otse kell 12: riigikogu infotunnis Ratas, Kiik ja Kokk

Opositsioonisaadikud on peaminister Ratase üle kuu aja kestnud boikoteerimise riigikogu infotunnis lõpetanud ning esitavad talle mitu küsimust. Näiteks sotsiaaldemokraat Indrek Saar uurib Rataselt koalitsioonilepingu täitmise kohta, reformierakondlane Kaja Kallas järjepidevuse kohta, sots Jaak Juske valitsusliikmete valetamise ja reformierakondlane Urmas Kruuse maaeluminister Mart Järviku (EKRE) parteilise sekkumise kohta toiduohutusse. Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Katri Raik küsib valetamise ja reformierakondlane Jürgen Ligi parteilise juhtimise kohta. Yoko Alender Reformierakonnast on Ratasele esitanud küsimuse ka väärtuste kohta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik vastab küsimustele ravimipoliitika, apteegireformi, pensionite, haldusalas toimuva, omastehoolduse, Eesti rahva tervise, hambaravihüvitise ja vaimse tervise probleemide ennetamise kohta.

Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonid otsustasid septembri keskpaigas, et ei esita kolmapäevaseks riigikogu infotunniks peaminister Jüri Ratasele ühtegi küsimust. "Me oleme talle korduvalt küsimusi esitades näinud, et sisuliselt ta seda valitsust ei juhi. Eks me siis esitame küsimusi nendele, kes juhivad," lausus toona sotside esimees Indreks Saar. Nii istus peaminister korduvalt kahetunnises infotunnis sõna saamata.