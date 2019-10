Maaeluminister Mart Järviku sõnul on M.V Wooli puudutav skandaal tema valetamise osas üles puhutud. Ministri reedestes selgistustes on aga endiselt vasturääkivusi - ta väitis, et kuulis võimalikust kalaskandaalist turul maasikareidil viibides, kuid ometi alustas kirjavahetust VTA-ga selles küsimuses juba varem.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) hakkas Eesti ettevõtte M.V. Wool ja listeeriatüve ST1247 vahel seoseid otsima, kui oli saanud 8. märtsil Euroopa toiduohutusorganisatsioonidest info 15 listeeria haigusjuhtumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

4. juunil ilmus rahvusvaheline raport, kus seostati see listeeriatüvi Eesti ettevõttega M.V. Wool. Pärast seda toimus juunis kohtumine, kus osales ka maaeluministeeriumi esindajana vandeadvokaat Urmas Arumäe.

Arumäe kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" kirja teel, et osales VTA-s kahel n-ö suurel koosolekul, kuid ei ühelgi era- või ametlikul kohtumisel. 19. juuni koosolekul osales Arumäe maaeluministri volitusel. Ministri ootused olid, et ta saab ametlikku informatsiooni M.V. Wooli ja listeeriasurmade võimalike seoste kohta. Teemad, mis osapoolte vahel kohapeal kokku lepiti, käsitlesid aga Arumäe sõnul hoopis tollal toimunud menetlust: Challenge testid, kestvuskatseid ja edasisi tegevusi.

Challenge test ehk nakatamiskatse tähendab, et tootja peab oma toodet nakatama bakteriga ja siis tõestama, et bakterit ei ole toote säilimisaja lõpus tootes rohkem kui 100 ühikut ühe grammi kohta. M.V. Wooli toodetes ei tohi listeeriabakterit aga üldse olla, sest nad ei ole nakatamistestiga suutnud toote ohutust tõestada.

Maaeluminister Mart Järvik kinnitas, et kuigi märtsist käis uurimine, ei rääkinud sellest keegi talle mitte midagi.

"VTA poolt, ei meie ministeeriumimaja poolt ei tulnud mingeid selgitusi siis, kui ma asusin ametisse. See oli 29. aprill," ütles Järvik.

Minister Järvik ütles reedel, et kuulis saabuvast skandaalist turul.

"Esimesed kahtlused võimaliku saabuva kalaskandaali kohta - ei olnud isegi listeeriast juttu - jõudsid minu kõrvu suvise maasikaskandaali aegu, kui keegi rääkis turureidi ajal - minu arust see oli isegi keegi ajakirjanikest, aga ma ei ole kindel - mingist saabuvast kalaskandaali meediakajastusest," rääkis Järvik.

Minister ütles, et olukorrast pildi saamiseks pöördus ta küsimustega VTA poole. Esimese kirja saatis ta ekslikult valele aadressile, uuesti läks kiri teele 26. juulil.

Ekslikult saadetud kirja kuupäev oli aga 9. juuli ehk üheksa päeva varem kui minister turureidi tehes oma sõnul esmakordselt kalaskandaalist kuulis. Turul tegi Järvik reidi 18. juulil, kui tema esimene kiri VTA-le oli juba välja saadetud.

Saarts: tuleb veel oodata, kas tegu on valetamise või ebaprofessionaalsusega

Tallinna ülikooli politoloogi Tõnis Saartsi hinnangul tuleb maaeluminister Järviku puhul veel oodata, kas tegu on valetamise või lihtsalt ebaprofessionaalsusega.

"Arvestades seda, et kõik EKRE ministrid on suures poliitikas uustulnukad, siis siin oli ainult aja küsimus, millal niisugused probleemid ja küsitavad väljaütlemised ja teod tulevad. Nüüd on avalikkuse ülesanne anda hinnang, kui kaugele lubatakse niisuguse ebaprofessionaalsusega ministriametis minna ja kus on see piir," ütles Saarts.