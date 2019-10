VTA 19-punktiline kiri maaeluminister Järvikule

Mart Järvik (EKRE) väitis hiljuti avalikkusele, et ta kuulis M.V. Wooli kalatehase listeeriapuhangust esimest korda augustis. ETV saade "Pealtnägija" tõi välja, et minister Järviku jutus on tõsiseid vastuolusid.

Järvik saatis juba 26. juulil* 19 küsimusega kirja veterinaar- ja toiduametile (VTA). Kuidas saab minister öelda, et ta sai bakteripuhangust teada alles augustis, kui küsis kaks nädalat varem oma allasutuselt, kas karmid listeeriavastased nõuded M.V.Wooli suhtes on seaduslikud, põhjendatud ja õigesti kaalutletud. Samuti väitis minister 8. oktoobril, et ta ei ole näinud dokumente, mis näitaksid mitmekordselt ületatud listeeria piirmäärasid.

"Mina ei ole selliseid proovi vastuseid näinud, kus on viiekordselt ehk 500 ühikut nagu te praegu väidate," lausus Järvik.

Ometi saatis VTA sellekohase raporti ministrile 7. augustil vastuseks Järviku enda põhjalikule päringule.

* Asja teeb eriti pikantseks asjaolu, et kõnelaused küsimused saadeti ministeeriumi poolt välja tegelikult juba 9. juulil, aga seda valele aadressile (indrek.halliste@vta.ee, õige on indrek.halliste@vet.agri.ee ). 24. juuli küsiti, miks pole küsimustele vastuseid, siis selguski, et need olid saadetud valele aadressile. Õigele aadressile saadeti Järviku küsimused 26. juulil.