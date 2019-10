Endine EKRE volikogu esimees, praegune lihtliige Paul Puustusmaa ütles, et ei pea tõenäoliseks, et laupäeval toimuval EKRE volikogul uus väliskaubanduse- ja infotehnoloogia ministri kandidaat leitakse.

"Ei pea tõenäoliseks. Seal on väga erinevaid põhjusi," ütles Puustusmaa ERR-ile.

Puustusmaa ütles, et volikogu päevakorras uue ministrikandidaadi küsimust ei ole, sest tegemist on liiga värske teemaga.

Puustusmaa märkis, et erakonna reglement võimaldab küll teemat ka kiiresti päevakorraväliselt arutada, mis eeldaks volikogu koosseisu täiskvalifikatsiooni. "See tähendaks seda, et meil peaks olema volikogu liikmeid selline hulk, mis võimaldaks seda küsimust vastu võtta, aga see on tegelikult puhtfüüsiliselt väheusutav," hindas Puustusmaa.

Kolmanda põhjusena tõi Puustusmaa välja, et ka volikogu istungi väliselt on võimalik võtta volikogu otsuseid kirjalikult ja kiiresti vastu. "Meil on volikogus ette nähtud ka volikogu otsuse kirjalik vorm üksikküsimuse arutamise korral. See kirjaliku üksikküsimuse kehtestamine volikogu reglementi tulenes just sellest, et võib olla vajadust üksikute poliitiliste figuuride kinnitamisel volikogu tahet teada saada," selgitas Puustusmaa. "Kas seda ka rakendatakse, seda ma ei oska praegu öelda," lisas ta.

"Küll aga ma usun, et homsel istungil seda teemat arutatakse. Ma usun, et räägitakse kandidaatidest. Ma usun, et sealt koorub midagi välja, võib-olla ka mingid juhised keskjuhatuse jaoks. Võimalik ka, et üldine meelsus annab mingisuguse tunnetuse kätte," lausus Puustusmaa.

Laupäeval toimub Tartus EKRE volikogu, mille päevakorras on EKRE auesimehe Arnold Rüütli sõnavõtt, erakonna esimehe Mart Helme ettekanne poliitilisest olukorrast Eestis ning poliitilise avalduse vastuvõtmine.

Mart Helme ütles neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et loodab, et uue väliskaubanduse ja infotehnoloogiaministri kandidaadid saavad selgeks laupäeval toimuvaks erakonna volikoguks. "Ma ei julge seda laupäeva lubada. Me tahaksime, sest meil põhikiri näeb ette, et volikogu kinnitab ministrikandidaadid. Ja ega me ei ole huvitatud sellest, et me nädala pärast uuesti volikogu kokku kutsume või teeme veebivolikogu. Aga ma vekslit välja ei anna praegu," lausus Helme.

Väliskaubanduse ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo esitas kolmapäeva õhtul peaminister Jüri Ratasele ametist lahkumise avalduse.