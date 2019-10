"Võlgnen omapoolse selgituse oma tagasiastumise tagamaadest. Olen veendunud, et ma ei ole avalikkusele ebaõiget infot edastanud. Jakko Väli pidi poole kohaga nõunikuks asuma 21. oktoobril, kuid temaga 18. oktoobril sõlmitud töölepingu palusin ma tühistada 19. oktoobri hommikul kell 11.07. Meie koostöö lõppes enne, kui see alata jõudis. Väli ei ole mulle sekunditki nõu andnud. Samuti ei ole ma valetanud meie kohtumise kohta. Oleme kohtunud temaga ainult ühe, selle aasta kevadel, saate Skorpion võttel," kirjutas Kingo sotsiaalmeedias.

Riigikogus 21. oktoobril 2019 Jakko Väliga seotud küsimustele vastates ei olnud Kingo väitel tal võimalik töölepingu asjaolusid täpsustada, sest ta lähtus isikuandmete kaitse seadusest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest.

"Kui ma oleks avaldanud Jakko Väli lepinguga seotud asjaolusid, oleks ma pannud toime seaduserikkumise. Võimalik, et opositsiooni eesmärk just see oligi."

Kingo väitel lähtus ta kehtivast regulatsioonist, millega tööandja vastutab selle eest, et andmeid ei edastataks ilma seadusliku aluseta (sh andmesubjekti loata). Isiku töölepingut on õigus väljastada ainult asjaolude selgitamiseks juhul, kui see isik on toime pannud seaduserikkumise.

"Vaatamata sellele, et juhtisin ametnike tähelepanu nendele juriidilistele nüanssidele, saatis majandusministeerium 23. oktoobril Jakko Väli lepingu meediale. Ma ei pea võimalikuks jätkata töötamist olukorras, kus minu haldusalas eiratakse tahtlikult seadusi ja toimub süsteemne vastutöötamine. Ühtlasi eelistan seadustest kinnipidamist opositsiooni või meedia pilli järele tantsimisele. Kui selle hinnaks on ministriametist taandumine, siis teen seda mitte küll kerge südame, aga puhta südametunnistusega."

Millest Kingo ei räägi?

Miks Kingo otsustas 18. oktoobril Väli palgata ja miks või kelle ettepanekul ta palkas oma nõunikuks inimese, keda ta enda sõnul oli elus kohanud vaid korra, see tema postitusest paraku ei selgu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) teatas 23. oktoobril meediale, et otsuse Jakko Väliga tööleping sõlmida, tegi 18. oktoobril Kert Kingo. 21. oktoobril riigikogus saadikute küsimustele vastates Kingo eitas Väli palkamist.

Päev hiljem Raimond Kaljulaidi teabenõudele vastates kordas MKM, et Kingo ise edastas soovi töölepingu sõlmimiseks Jakko Väliga ja selle tulemusena sõlmiti see 18. oktoobril. MKM-i vastusest selgub ka, et 19. oktoobril esitas Väli ise töölepingu tühistamise avalduse, mis vormistati töölepingu lõpetamisena Kingo poolt samal päeval.

Saadikutele tõe mitterääkimist heitis Kingole ette peaminister Jüri Ratas, kes ütles AK stuudios: "Kui ta (Kingo - toim) ütles Riigikogu kõnetoolis, et personalitehinguid ei ole tehtud ja samas teades, et ta allkirjastas 18. oktoobril lepingu ja 19. oktoobril oma korralduse, siis me näeme väga selgelt, et personalitehingud on tehtud."

Et Kingo valetas riigikogu liikmetele, ütles ETV saates "Esimene stuudio" välja ka EKRE aseesimees Martin Helme: "Valetamine on vale. Mis siin ikka hinnata." Helme lisas, et Kingo tegi personalivalikus vea, kuid hakkas selle järel rapsima, mistõttu tuli tal tagasi astuda.