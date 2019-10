"Leiame, et Eesti maksumaksjad ei pea rahastama homo- ja sooideoloogiat propageerivaid ühinguid, mis tahavad ümber kujundada ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi ja hoiakuid, kaasa arvatud abielu ja perekonna institutsiooni tähendust. Põhiseaduse kohaselt on avaliku võimu kohustuseks kaitsta traditsioonilist perekonda kui ühiskonna alustala," seisab avalduses.

"On ebaseaduslik, et Eesti LGBT Ühingut toetatakse hasartmängumaksust laekuvatest summadest. Seaduse järgi peaks sotsiaalministeerium jagama hasartmängumaksust laekuvat raha meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide toetamiseks. LGBT ühingu rahastamine seaduses märgitud valdkondade alla ei kuulu," märgiti avalduses.

Erakond täpsustas, et nad ei kutsu üles LGBT aktivistide ühinguid sulgema, vaid eesmärk on lõpetada seksuaalvähemuste riiklik rahastamine, et kõik "ideoloogilised kodanikuühendused saaksid tegutseda võrdsetel alustel".

Tanel Kiik: tegemist on koalitsiooni töörahu rikkumisega

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et LGBT ühingu ideoliigiliseks nimetamisel ei ole loogikaga midagi pistmist.

"Üldiselt on tegemist ühinguga, mis seisab teatud vähemuste õiguste eest, seisab võrdsete võimaluste põhimõtte eest ühiskonnas. Kui me räägime ideoloogilistest ühingutest, siis ideoloogilised ühingud on pigem näiteks erakonnad või muud poliitilised organisatsioonid, mis otseselt tegelevad ühe või teise poliitilise ideoloogia juurutamisega ühiskonnas," ütles Kiik.

"Kui rääkida ühe ühingu ründamisest rahastusest, mis on 0,002 protsenti valitsemisala eelarvest, siis see on lihtsalt asendustegevus. Selles niiöelda näidishukkamisega tegelemises ei näe ma mingit sisulist panust Eesti ühiskonda ja Eesti sotsiaalvaldkonna arengusse. Pigem on see tarbetu vastandamise tekitamine, hirmutamine, sildistamine, laimamine ja laiemalt ka koalitsiooni töörahu rikkumine," kommenteeris Kiik.

Tanel Kiik märkis, et LGBT ühingu rahastamine hasartmängumaksust on seaduslik. "Meie maja seisukoht ja õiguslikult läbi kaalutud teadmine on loomulikult, et see on igati seaduslik," ütles Kiik.