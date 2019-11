Galerii: EKRE meeleavaldus Tartus tõi Raekoja platsile ka LGBT-toetajad

Kohapeal viibiv ERR-i Tartu teleuudiste korrespondent Henry-Laur Allik rääkis, et Raekoja platsil on kaks leeri, kus mõlemas on sadakond või veidi vähem inimest.

"On EKRE toetajad, kes on peamiselt vanemaealised inimesed ja samapalju on nooremaid inimesi, kes toetavad LGBT-liikumist," rääkis Allik.

Korrespondendi sõnul on üritus olnud siiani küllaltki rahulik - ette on tulnud küll leeride vahel sõnelemist, aga mitte kähmlust. Raekoja platsil jälgivad toimuvat ka politseinikud.

Poliitikutest on kohapeal EKRE saadikud Ruuben Kaalep, Peeter Ernits ja Anti Poolamets. Tartus on ka EKRE esimees Mart Helme, kuid tema ütles, et ta meeleavaldusel ei osale, sest on hõivatud töiste kohustustega.