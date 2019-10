Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) kinnitas ERR-ile, et Lavly Perling on nõus jätkama peaprokuröri kohusetäitjana, kui tema ametiaeg 31. oktoobril läbi saab.

Raivo Aeg, kas olete Lavly Perlingult saanud vastuse, kas ta on nõus jätkama peaprokuröri kohusetäitjana mõnda aega?

Jah, olen saanud temalt vastuse. Lavly Perling on nõus jätkama kohusetäitjana.

Mis edasi saab - kui kaua tema kohusetäitja periood kestab ja millal on teil plaanis uus peaprokuröri kandidaat esitada?

Siin ei ole võimalik mingit konkreetset kuupäeva või tärminit nimetada. Tuleb tunnistada, et koalitsioonipartnerid on osanud selle situatsiooni üpris vürtsikaks ja komplitseerituks teha. Nii mitmedki inimesed, kes oleksid potentsiaalselt väga sobilikud sellele kohale, mõtlevad nüüd tõsiselt järele, mida meie head partnerid EKRE ridadest arvavad nende kohta arvata.

Ühesõnaga, teil on praegu raske leida uut peaprokuröri kandidaati, kuna see ei ole väga soovitud ametikoht?

(Naerdes) See on teie meelevaldne tõlgendus asjadest. Aga eks inimesed kindlasti mõtlevad selle peale. Siin pole mõtet pead liiva alla peita, sest situatsioon on teatud mõttes keeruliseks läinud. On täiesti arvatav, et võetakse mingeid seisukohti. Aga ma arvan, et meil Eestis on julgeid ja hakkajaid inimesi piisavalt, kes suudavad mõningate poliitikute imelikest arvamustest hoolimata säilitada selgroogu ja võtta see vastutus.

Kas te olete ka läbirääkimisi pidanud konkreetsete inimestega?

Ei ole pidanud.

Lavly Perling on ERR-ile öelnud, et uus inimene võiks tulla prokuratuuri seest. Olete sama meelt või on ka muid variante?

"Mulle on nüüd kätte antud võimalus elimineerida EKRE ministri nimetamine väga pikaks ajaks."

Siin on kõik variandid laual - kandidaat võib tulla nii prokuratuurist seest kui ka väljapoolt.

Kas seadus paneb ka mingid ajalised piirangud kui kaua Lavly Perling saab olla kohusetäitja?

Ma ei oska nii täpselt öelda, kas on mingi konkreetne tärmin, aga üle poole aasta ei tohiks olla. See on ajutine ametikoht ja me ei saa eeldada, et kui inimene on kohusetäitja, siis ta on sel kohal aastaid ja aastaid. Ma arvan, et see on lähinädalate või kuu ja paari küsimus.

Küsin üle EKRE esimehe Mart Helme nädalavahetuse seisukoha, et nemad enne oma ministrikandidaati ei esitada, kui pole teada, kes saab peaprokuröriks. Mis te sellest arvate?

No mulle on nüüd kätte antud võimalus elimineerida EKRE ministri nimetamine väga pikaks ajaks. Aga ma arvan, et see on üsna rumal kahe asjaolu omavahel sidumine.

Kas teile tundub, et teilt oodatakse, et nimetate teatud kandidaadi, siis saavad nad nimetada teatud ministri. Või et esitaksite kellegi?

Ma ei tea, mida Mart Helme sel hetkel mõtles, kui ta sellise seose välja käis. Minu jaoks on see täiesti ebaloogiline ja arusaamatu.

Kas te tunnetate koalitsioonipartneri poolt ka survet, keda te võiksite esitada?

Ei, mingit survet küll pole. Nad on küll kevadest saadik rääkinud mingist oma võimalikust kandidaadist, aga minuni ei ole veel jõudnud need nimed. Mina esitan oma kandidaadi.

Lavly Perlingu ametiaeg peaprokurörina lõpeb 31. okroobril.