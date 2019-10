Laura Laaster majandusministeeriumist ütles ERR-ile, et sideteenustele ei ole toimepidevuse nõudeid veel kehtestatud, sealhulgas ei ole kehtestatud nõudeid näiteks generaatorite arvu osas.

"Täna peame telekomiettevõtetega läbirääkimisi, millised võiks olla tugijaamade autonoomse elektritoite miinimumnõuded, kuid hetkel lähtuvad operaatorid põhimõttest, et teenus oleks tagatud parimal võimalikul viisil, kuid samas arvestades ka majanduslikku proportsionaalsust ja riskide realiseerumise tõenäosus," selgitas ta.

Laaster märkis, et kõigi mobiilimastide generaatoritega varustamine oleks väga kulukas, samas sunnib operaatoreid tihe konkurents mobiilside vallas pakkuma parimat võimalikku teenust.

Riigi Infokommunikatsiooni SA juhtimisel on käimas riigiside tuleviku analüüs ning sellest vaatest sõltuvad paljuski ka elutähtsa teenuse osutajate nõuded.

Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder ütles, et häireid oli nii Elisa kui ka teiste teenusepakkujate võrkudes. Ta ei osanud täpselt öelda, kui paljude Elisa klientide side on praeguseni häiritud, kuid ütles, et nende hulk langeb pidevalt, sest ettevõte on paigaldanud tugijaamadesse generaatoreid ja mõnedes piirkondades taastub elektrilevi.

Elisa on generaatoritesse investeerinud tulenevalt kogemusest ja praktilisest vajadusest ja tema sõnul suudab ettevõte tagada võrgu toimimise, kaasates vajadusel lisaseadmeid partneritelt.

"Murekohana näeme aga seda, kuidas katkestused alajaamades võivad mõjutada kriitilist taristut ja võimalik, et tulevikku vaadates oleks otstarbekas tagada generaatoritega elektritoide hoopis alajaamade põhiselt, sest see aitaks tagada kriitilise elektriga varustuse ka näiteks tanklates ja mujal kriitilistes sõlmedes, mis omakorda mõjutab mitmete teiste teenuste tööd," lausus Teder.

Praegu toimetavad sideettevõtjad valitsuse määruse "Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded" järgi. Nende kohaselt peab sidevõrk olema selline, et elektrikatkestuste, sidevõrgu rikete, tarkvaraviiruste ja muude häirivate tegurite puhul oleks sideteenus minimaalselt häiritud.

Rikketeade tuleb sideettevõtjal vastu võtta mõistliku aja jooksul ning telefoni- ja mobiiltelefoniteenust pakkuv firma peab tehnilise võimaluse olemasolul seadma hädaabinumbrile 112 tehtud kõnedele kõrgema prioriteedi muu kõneliiklusega võrreldes.