RIA: tormi tõttu on Lõuna-Eestis häiritud riigiasutuste internet

Andmeside on häiritud või maas ligikaudu 30 kohas. Piiriületus oli ajavahemikul 9-11.30 häiritud politsei- ja piirivalveameti (PPA) Luhamaa piiripunktis, kuid nüüdseks on piiripunkti andmeside taastatud. Öösel puudus andmeside Lõuna-Eesti Haiglas ning jätkuvalt puudub internet mitmes Võrumaa ja Põlvamaa koolis ja kohalikus omavalituses, teatas riigi infosüsteemi amet (RIA).

Riigivõrgu sidepunktid on dubleeritud, kuid ulatusliku elektrikatkestuse tõttu on ka dubleeritud võrk maas. RIA tehnikud töötavad, et side kiiresti taastada, kuid see sõltub suuresti sellest, millal elektriühendus on taas üleval.

RIA pakub andmeside- ja internetiteenust riigiasutustele ning kohalikele omavalitsustele. Erandjuhul pakub RIA andmeside- ja internetiteenust ka riigi nimel avalikku teenust osutavatele juriidilistele isikutele.