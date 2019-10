Kogu Võru linn ja maakond jäid tundideks elektrita

Tormituule tõttu lülitus kella 16.32 ajal Eleringi Võru alajaamas välja mitu elektriliini ning kogu linn jäi elektrivarustuseta.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi rääkis ERR-i raadiouudistele, et Võru alajaama juhtimishoone plekk-katus lendas alajaama mõlemale sektsioonile ja kogu alajaam on lühises, millest lähtuvalt katkes elektrivarustus kogu Võru linnas. Praegu on kohapeal Eleringi spetsialistid.

"Meie inimesed ei saa ka praegu juurde minna, enne kui need liinid, mis Võru alajaamast /.../ välja lähevad – Põlva, Rõuge, Sõmerpalu ja Kanepi suunal – tuleb teistest otstest kõigepealt pingest välja saada. Siis on olemas ohutu töömaa, et inimesed saavad alajaama territooriumile minna selliselt, et see inimeludele ohtu ei kujuta," selgitas Veskimäg.

ERR-i Võrumaa korrespondent Mirjam Mõttus rääkis kella 18.30 ajal "Aktuaalsele kaamerale", kuidas kogu linna elektriga varustava Eleringi alajaama katuseplekid lehvisid traatide vahel. Kella 21 ajal olid elektrikud tööd alustanud.

Tormis sai ka inimene viga. Nimelt jäi Räpinas puu alla vanem mees, kes praegu viibib haiglas ravil.

Lõuna-Eesti haigla uusi patsiente vastu ei võta

Võru linnas ja Võru lähiümbruses ei olnud katkestuse ajal ka vett. Lõuna-Eesti haiglas oli vool tagatud elektrigeneraatori abil.

Mõttuse sõnul oli Võru linn täiesti pime, kuid õhtul liiklus üsna aktiivne. Paljud inimesed võtsid juhtunut aga nagu Hollywoodi seiklust ehk hoolimata päästeameti soovitusest kodus püsida, olid tulnud tänavaile, väiksed lapsed turvahälli pakituna kaasas.

"Alajaama juures on lausa kogunemine," kirjeldas Mõttus.

"Suured tormituuled on murdnud puid, katustelt siit-sealt minema viinud plekijuppe. Päästeameti sõnul on neil olnud täna üle Lõuna-Eesti 310 väljakutset, sündmusi lisandub aina juurde ja neist on tekkinud järjekord," rääkis korrespondent, kelle sõnul tegeldakse järjekorras eelkõige teele murdunud puudega.

Võru linnavalitsuses kogunes kriisikomisjon, kes vaeb, mida selles olukorras ette võtta, kui kogu linn on ilma vooluta.