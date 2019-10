"Homme on mul plaanis sõita Võrru ja kui siin mõni on kriitiline, et miks kohe ei sõitnud, siis kohe tegelikult ei olnud mingit mõtet, sest vähemalt siseministeeriumi haldusalas olevad ametid - päästeamet, PPA ja ka häirekeskus töötasid oma võimete piiril ja tegid, mis suutsid. Nii, et neile ei ole mingit põhjust midagi ette heita. Aga informatsioon ja analüüs selle kohta, mis toimus, kokkuvõtted - need praegu tulevad," ütles Helme teisipäeval ERR-i küsimustele vastates.

"See, mis seal aset leidis on ühest küljest ju täiesti selgelt erakorraline olukord. Inimestel on loomulikult põhjust olla kriitilised, sest need valmisoleku lüngad, mis tulid praegu must-valgel esile, on pikaajalise, ma julgeks öelda, et vähemalt veerandsaja aasta pikkuse tegemata jätmise tulemus," lausus Helme.

"2015, kui ma esitasin selle kohaseid küsimusi riigikogus tollasele peaministrile, siis sain ma nipsakaid vastuseid ainult. Nüüd viimase paari aasta jooksul on astutud väga pikkade sammudega, et neid lünkasid täita," sõnas siseminister.

Kõige tõsisemate probleemidena nimetas Helme elektri ja sidega varustatusega osas. Samuti vajaks tema sõnul parandamist riigi ja ettevõtluse vahelinekoostöö.

"See on keeruline, sest kui me sidest räägime, siis side ei ole otseselt riigi käes. Meil on telekommunikatsiooni firmad, kes meid sidega varustavad," ütles Helme.

"Kui rääkida kütusest, siis meil on eravalduses olevad tanklaketid, kes selle eest hea seisavad, et me kütuse kätte saaksime. Me oleme praegu saavutanud kokkuleppe, et me katame Eesti lähemate aastate jooksul elektrisõltuvusest vabade kütusetanklatega. Praegu on neid Eestis vist kaheksa," selgitas Helme.